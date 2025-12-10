我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本知名主持人山里亮太因過勞已經缺席數日晨間主持。（圖／翻攝自山里亮太IG@YAMA414）

日本當紅主持人山里亮太，過去是搞笑團體「南海甜心」成員，也是國民影后蒼井優的丈夫，向來工作滿檔的他，本週卻連續3天缺席主持的晨間資訊節目《DayDay.》，令觀眾大為震驚，節目中主播武田真一代為宣布，山里亮太因「身體不適請假」，消息瞬間成為熱搜。由於山里亮太在日本屬一線節目主持人，一週要直播6天，突然消失讓不少觀眾擔心是否健康亮紅燈，也讓他的主持搭檔、製作單位一時間受到不小衝擊。根據日媒《FLASH》報導，山里亮太其實已經連日透露身體不適，他目前固定主持《DayDay.》、《戀愛心機又怎樣》、《東野山里的 Input》、《週六做什麼？》等節目，加上廣播與旁白，一週幾乎有6天都在主持直播。除此之外，近期山里亮太還在全日本跑脫口秀巡演，航班、排練、錄影全都接連而上。有製作人透露，山里亮太私下曾表示「覺得自己快爆掉」，精神與身體明顯到了負荷極限。外界普遍認為，這次病倒是長期過勞累積的警訊。事實上，山里亮太早在12月3日播出的深夜廣播節目中，就語帶疲憊地表示：「行程重疊太多，完全沒有可以休息的時間。」他坦言自己不只身體疲倦，連心理壓力也達到臨界點：「覺得差不多快被壓垮了。」回顧他這段時間的工作量，粉絲才恍然大悟：「原來他已經撐很久了！」也有日本網友感嘆：「這樣的節奏沒有人撐得住，他需要好好休息。」山里亮太出道時常被貼上「最醜諧星」標籤，甚至曾3度獲得吉本興業「最醜男藝人排行榜」冠軍，但他靠辛勤工作與敏銳主持能力逐步翻身，成功從深夜節目主持一路升到日本電視台的早晨資訊節目王牌，人氣更因與蒼井優結婚飆升。如今山里亮太突因過勞病倒，不僅讓粉絲心疼，也讓許多人反思他一路走來的努力背後，負荷其實是靠意志力硬撐，外界也呼籲經紀公司應重新檢視他的工作量，避免再次發生健康危機。日媒也紛紛以「蒼井優老公倒下」為標題報導，足見他在日本國民級的關注度，外界目前也期待他能在充分休息後，以更健康的狀態回歸主持台。山里亮太9日終於在社群頻台X上發文，向觀眾致歉：「非常抱歉，因為身體不適，想稍微休息一下。等我回來還請大家多多指教。」短短幾句話引來超過612萬次瀏覽，粉絲湧入留言：「請務必好好休養」、「沒有你早上都怪怪的」、「你很重要，不要再硬撐了」。