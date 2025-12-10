全聯併購大潤發後改名「大全聯」，且睽違15年再次展店，正式插旗桃園青埔重劃區。全聯表示，桃園青埔店規模全台最小僅1500坪，不過大全聯青埔店定位為「社區型百貨」，最主打的特色就是擁有「模組化專櫃」（包括全電器、全藥妝、全酒窖等五大專區），主打一站式購足，且未來若成效佳，也將拆出部分專區導入中大型的全聯門市。
大全聯青埔店不僅是量販！轉型社區型百貨
大全聯青埔店今（10）日起試營運，以全新品牌定位「社區型百貨」在消費者面前亮相，官方表示「介於量販跟百貨超市之間」。最大的特色就是，大全聯端出五大特色專區，包括「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」。1樓集結多家餐飲、休閒時尚品牌與親子遊憩設施；2至5樓則由營業面積約9000坪、全台最大的IKEA商場進駐。
大潤發最後展店2010年！隔15年大全聯開新店
全聯總經理蔡篤昌提到，大潤發最後一次展店是2010年的苗栗頭份店，如今睽違15年後以「大全聯」身份再開新店，選擇青埔是因為看好區域發展速度，高鐵、機場捷運完工，帶了許多新住戶移入，青埔里10年內人口成長狂飆30倍，其中年輕小家庭、退休族為最多，未來成長可期。預估大全聯青埔店年營收可望上看10億元。
蔡篤昌也提到，大全聯主打一站式購足，讓消費者一次買齊藥妝、3C、酒類等品項；後續也會依青埔店營運表現，決定其他門市是否比照升級。全聯表示，部分中大型門市已開始導入模組，如羅東林場店已設置全電器與全酒窖，雖無法一次導入五大專區，但也逐步導入社區型百貨才有的主題專櫃。
大全聯將持續展店？蔡篤昌坦言：難度高
至於未來是否持續展店？蔡篤昌坦言，量販店展店難度高，需考量時機、商圈與投報率。隨著時空環境改變，近年開店成本已是過去的3倍，且業績相比20年前也近乎腰斬。大全聯2024年20店營收達到277億元，其中大全聯內湖店為本土量販店王（不含好市多），營收達到25億元，占整體約9%。
此外，搭上大全聯青埔店開幕，全聯、大全聯也推出全新制服，特別邀請巴黎、東京奧運開幕式國家代表隊服裝設計師周裕穎操刀設計，制服設計靈感源自「F1車隊精神」，以速度、精準與團隊默契為核心，呼應全聯門市員工日常工作協作如同專業車隊般的效率與默契。全聯制服以黑色為主，時尚、簡約俐落、耐髒百搭；大全聯則以LOGO色系「賽車紅」展現速度感與品牌識別度。
🟡大全聯青埔店25家進駐品牌一覽！打造異國美食新聚落
餐廳：SUSHIRO壽司郎、Mövenpick Café莫凡彼、北村豆腐家、CoCo壱番屋、和民手作廚房、福勝亭、燒肉來一喀、二旭鍋、饗燒、港點大師、品川蘭、繼光香香雞
輕食：小木屋鬆餅、金三峽牛角、嘉義人古早味糕點、大象山堅果
咖啡廳：路易莎咖啡
手搖飲：蔦日子
生活潮流：JINS、QB HOUSE、ABC Mart、GIORDANO、Q HOUSE、松本清
親子樂園：老虎歡樂世界 Tiger’s World
資料來源：全聯福利中心
