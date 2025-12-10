我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫生前女友多芬社群吐分手心聲。（圖／@_dfen_bb IG）

網紅孫生本月1日宣布和交往兩年多的女友多芬分手，「每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了」，即便兩人已經分開，不過雙方的社群發文依然受到關注，昨（9）日，多芬突然在社群發文，「感情難道不能忠誠一點嗎？」揭開兩人情斷內幕。多芬昨日在Threads社群寫下，「哎，感情難道就不能忠誠一點嗎？」並且多天前她也感嘆自己在感情中付出了很多，「一種付出很多，累積很久，突然之間一切都放下的感覺，好空好空。」透露自己在關係中努力了非常多，但卻有種得不到回報的感覺。關於和孫生分手的原因，多芬日前就在IG回應過，「我和他都努力過，只是最後還是沒辦法走在同一條路上了。我一直以為，只要我願意陪伴、願意理解、願意在他情緒不穩定時成為他的力量，我們就能一起度過。可是現實告訴我，愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該面對的課題。」表示兩人雖然為對方努力過了，不過卻無法提供另一半該有的安全感，因此最後只能選擇分開。事實上，孫生在2024年就因拍打女子臀部被告，之後又被控非自願肢體接觸及疑似妨害性隱私，風波爆發後形象大受打擊，而多芬卻始終陪伴在側，如今雙方正式坦承分手，也被外界視為早在預料之中。