新北歡樂耶誕城演唱會即將於本週末12月13日、14日開唱，新北市觀光旅遊局表示，將有19組華麗卡司重磅登場。兩天演唱會開場由「金曲樂團」麋先生MIXER與告五人擔任，並由韋禮安、動力火車唱壓軸場。等不及正式演出，新北耶誕城彩排時間提前流出，連續4天都有藝人到場演唱彩排，內行粉絲已準備排隊卡位搶看。不過，新北市觀光旅遊局提醒，耶誕城彩排並非正式表演，為尊重表演者，民眾於現場時請勿拍照、也不要錄影。
新北耶誕城演唱會12月13、14日登場，為求完美演出，往年登台表演者大多會到現場彩排，今年更是從明（11）日開始一連4天採排試唱，因為現場並無特別封鎖，所以也有粉絲們會鎖定彩排時間到場欣賞。彩排時間表往年總是在網路上瘋傳，今年耶誕城彩排總表也已搶先曝光，也有熱情民眾已到場卡位。新北市觀光旅遊局呼籲，演唱會活動前禁止排隊占位，每日皆會不定時執行清場作業。
新北市觀光旅遊局表示，雖然沒有限制彩排時民眾不能在現場，但因為是「彩排場」，藝人們大多僅是試唱、並不是完整表演。且因為不是正式演出，所以希望粉絲們如果有到現場，請勿拍照，更不要錄影，尊重每位藝人。
🟡「2025新北歡樂耶誕城」演唱會彩排時間表
▪️12月11日（四）
14:00-14:30 李東軒
14:30-15:15 小樂 吳思賢
15:30-16:00 熊仔
16:00-17:00 J.Sheon
17:00-17:45 薛恩
19:30-20:30 GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治
20:30-21:15 F.F.O
▪️12月12日（五）
14:30-15:30 韋禮安
16:00-17:30 芒果醬Mango Jump
18:30-20:00 麋先生MIXER
20:00-21:30 婁峻碩SHOU
▪️12月13日（六）
12:00-12:45 安心亞
12:45-13:30 Ozone
13:30-14:00 陳漢典
▪️12月14日（日）
10:00-11:30 告五人
12:00-12:45 HUR+
13:00-13:30 王ADEN
13:30-14:30 高爾宣OSN
🟡「2025新北歡樂耶誕城」演唱會時間與完整卡司一次看
日期：12月13日(六)、12月14日(日)
地點：新北市市民廣場
兩日主持人：陳漢典、Dora 謝雨芝、曾子余
兩日時間：18:00～22:00
兩日卡司：
📍12月13日（周六）演唱會主題：音浪狂潮
表演卡司：麋先生（開場）、韋禮安（壓軸）、安心亞、李東軒、小樂吳思賢、芒果醬、薛恩、Ozone、F.F.O
📍12月14日（周日）演唱會主題：經典再現
卡司：告五人（開場）、動力火車（壓軸）、畢書盡、高爾宣、熊仔、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、呂思緯、蕭秉治、王 ADEN、HUR+、J.Sheon
🟡「2025新北耶誕城」演唱會轉播與直播平台：
轉播平台：TVBS 歡樂台、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」
線上直播：
新北旅客臉書粉絲專頁、
新北旅客YouTube頻道、
TVBS NEWS臉書粉絲專頁、
TVBS NEWSYouTube頻道、
「CATCHPLAY+影音平台」、
「LINE TODAY」
資料來源：新北市政府觀光旅遊局、新北旅客
