日本職棒（NPB）西武獅投手今井達也，今冬透過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒（MLB），其代理人、知名經紀人波拉斯（Scott Boras）於今（10）日出席冬季會議時，向媒體透露已有多支球隊對今井展開積極接洽，直言他因為年輕和出色的球速，而被看重，「他被視為有王牌潛力的投手，受到高度關注。」

波拉斯自信喊話：「市場上最年輕且最快球速的投手」

在佛州奧蘭多舉行的MLB冬季會議上，波拉斯強調今井的價值：「他是市場上最年輕、最快球速的投手之一，擁有王牌等級的實力。多支球隊已展現高度興趣，並視他為一線先發人選。」目前外界盛傳，洋基、費城人、大都會與教士等隊皆在今井爭奪戰之列。

費城人隊總教練湯姆森（Rob Thomson）接受訪問時明確表示：「我知道今井。他是個非常優秀的投手，我相信他能勝任大聯盟的先發輪值位置。」顯示費城人對今井有極高評價與強烈興趣。

今井預計拜訪數支球隊城市　評估未來落腳地點

報導指出，今井已於12月上旬赴美，並計劃在冬季會議後前往多支有興趣球隊的城市進行會面與場地參觀，以協助做出最終選擇。

岡本和真也受到矚目　主打三壘長打火力

Boras同時也代理另一位話題球員——巨人隊強打岡本和真。他透露：「多數球隊視岡本為三壘手。他既能守一壘也能守三壘，而且具備30轟以上的潛力，這種球員非常罕見。」

就連今年打進世界大賽的藍鳥隊總教練Schneider也表示，對包括今井、岡本與村上宗隆在內的日本球員「都有興趣」，稱他們是「非常優秀的選手」。

消息來源：產經體育

