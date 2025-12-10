Apple iOS 26.2 RC版已經釋出，所謂的「RC版」大多被認為是準正式版，和正式版本不會有太的差異，而RC版上線後，預料很快就會有正式版推出。iOS 26.2正式版推測最快本週就會登場。《NOWNEWS》搶先更新iOS 26.2 RC，整理十項實用新功能，這次在輔助功能內加入「螢幕閃爍」，有通知時除了會閃閃光燈同時螢幕也會亮起，對於聽障人士更實用，經常遺忘手機在哪的金魚腦們也相當實用。
iOS 26.2新功能1：「螢幕閃爍」提醒
專為聽障人士所設計的「LED閃爍」功能，有通知時會發出閃爍提醒，升級到iOS 26.2後還新增「螢幕閃爍」，用戶可以選擇「螢幕閃爍」取代傳統LED閃光，或是LED和螢幕閃爍同時開啟，強化視覺提示效果。設定完成後，只要有通知進來，螢幕就會短暫亮起或閃爍一次，該功能對於經常遺忘手機的金魚腦們或是平常手機都開靜音模式的用戶來說相當實用。
設定路徑：設定→輔助使用→聽力欄位的「音訊與視覺」→收到提示時閃爍→開啟「收到提示時閃爍」，同時自行勾選「LED閃光燈」、「螢幕」、「兩者皆閃爍」
iOS 26.2新功能2：Apple Music離線歌詞
新增「離線歌詞」，歌曲下載後即使沒有網路，也能同步顯示歌詞。
iOS 26.2新功能3：睡眠分數
睡眠分數改為五級評分，從「非常低」到「非常高」，讓睡眠品質評估更直覺易懂。
iOS 26.2新功能4：提醒事項App新增鬧鐘
新增鬧鐘式「緊急」通知，設定時間到會直接響鈴提醒，不再只是跳出一般提示。
iOS 26.2新功能5：Apple Podcasts
新增自動章節與相關連結顯示，並可查看節目中提及的其他Podcast，提升長節目追聽效率。
iOS 26.2新功能6：鎖定畫面
新增「Liquid Glass滑桿」，可調整鎖定畫面時鐘霧化透明度，打造更具個人風格的外觀，並在測距儀App導入「液態玻璃雙氣泡」視覺。
iOS 26.2新功能7：AirPods即時翻譯
即時翻譯Live Translation擴展至歐盟地區，支援多種語言，需搭配指定AirPods與iPhone使用。
iOS 26.2新功能8：遊戲分類優化
App Store新增遊戲分類與容量篩選，搭配控制器操作與即時分數優化
iOS 26.2新功能9：一次性AirDrop代碼
引進一次性AirDrop代碼，讓用戶在不分享聯絡資訊的情況下傳檔，代碼有效期為30天，提升隱私與安全。
iOS 26.2新功能10：增強安全提示
「通知」中新增「地震警示」選項，發生地震等災害時，會依裝置定位推播更精準的警示訊息。
資料來源：Apple
