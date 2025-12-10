我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電太狂了，今（10）日公布11月合併營收約為3436.14億元，為歷年同期新高，也創下史上第三高，僅次於今年4月及10月的營收，惟月減6.5%，年增24.5%，表現依舊驚人。累計今年前11月營收約3兆4740億5100萬元，較去年同期增加32.8%。據統計，台積電單月營收最高紀錄出現在今年10月，達3674億元，刷新歷史新高；其次是今年4月的3495 億元，本月營收排行第三。台積電日前釋出對第四季財測，台積電預期，第四季營收以美金計，預計落在322億至334億美元之間，相較第二季略減約1%，若以美元兌新台幣1比30.6元計算，台積電預期第四季毛利率有望達59%至61%，營利率則落在49%到51%之間。若台積電12月營收表現超過3100億元，第四季營收就可望超過第四季的財測，322億至334億美元的範圍預期。