旅美台灣投手鄧愷威在2025球季結束後持續進行自主訓練，而他是否能代表中華隊出征下一屆世界棒球經典賽，也成為台灣球迷的關注焦點。《The Mercury News》記者桑托斯（Justice delos Santos）在個人社群帳號指出，鄧愷威已明確表達「非常希望為中華隊效力」的強烈意願，但目前巨人球團仍在與他討論相關事宜，最終是否參賽仍需雙方取得共識後才能定案。
連兩年上大聯盟 經歷低潮後逆勢突圍
現年27歲的鄧愷威自2017年旅美以來，於2024年達成大聯盟初登板，但該年他以後援身份出賽，防禦率高達9.82，並在季末遭遇指定讓渡（DFA）。
不過，鄧愷威並未因此氣餒，他在休賽季投入大量調整。重整身心狀態後，他於2025年以先發投手身份重返大聯盟，本季共出賽8場（7場先發），累積2勝4敗、29.2局，投出39次三振，防禦率6.37，甚至在對戰道奇時三振多名強打者，其中就包括大谷翔平，因此許多台灣球迷期待能在經典賽上看見鄧愷威再度對決大谷的場面。
2023年經典賽留遺憾！鄧愷威強烈渴望再參戰
鄧愷威曾在2023年經典賽身披中華隊戰袍出賽，於預賽面對巴拿馬時狀況不佳，未能抓下任何出局數便掉3分（2分自責），留下難忘的國際賽經驗。如今他渴望再披國家戰袍，勢必希望能在本屆經典賽中雪恥。
