▲【B群】艾多美維他命B群（一瓶90粒／90天份）：NT$785元（限時優惠2瓶NT$1,360，優惠期間至2025年12月15日17:00或售完為止）（圖／品牌提供）

▲【魚油】艾多美 rTG 魚油膠囊（一瓶270粒／90天份）：NT$1,688，三盒組NT$4,320（圖／品牌提供）

每當天氣轉涼，許多人常變得「懶散」，白天昏昏欲睡、下班只想躺平休息，甚至出現精神不集中、莫名焦慮等情形。專家指出，這些反應不一定是單純變懶，很可能與季節轉換有關。若想擺脫秋冬「季節性情緒變化」、維持身心靈的好狀態，除了改善生活習慣，適度地補充必要營養素，也是協助身體調節的重要秘訣！季節性情緒變化其實十分常見，2020年刊登於《Psychotherapy and Psychosomatic》研究指出，人體吸收光照的時間，與情緒及睡眠狀態有明顯關聯。當秋冬日照減少，體內負責穩定情緒的血清素及調節睡眠節律的褪黑激素分泌皆易受影響，使人感到情緒低落、疲倦嗜睡。同時天冷食慾上升，加上上班族年底工作量增加、外食與聚餐頻繁，高油高鹽的飲食也容易使體內循環變差、加深疲憊感。另外咖啡因的攝取，也可能讓腎上腺素快速上升，進而增加煩躁情緒與心理壓力。想擺脫惱人的季節情緒，其實可從三個生活面向著手：一，多到戶外曬太陽、接觸自然光；二，維持規律作息與適度運動，例如快走、瑜伽；三，保留適當的抒壓與社交時間，包括與親友交流、培養興趣等，讓情緒有宣洩的出口。根據《Journal of Affective Disorders》研究表明，保持規律運動及生活作息的人，普遍對情緒與生活滿意度較高，顯示穩定的日常步調，對維持健康身心狀態十分重要。在飲食上，專家也建議多攝取蔬菜水果、全穀與優質油脂，並搭配合適的營養補充，以緩解季節引起的情緒困擾。其中維生素B群與Omega-3（魚油）便被視為壓力世代的關鍵營養素，B群除了有助於體內紅血球的形成、維持能量正常代謝，內含的B6、B12和葉酸，更與神經系統健康密切相關。2009年《Journal of Human Nutrition and Dietetics》研究也發現，飲食中長期缺乏B群者，在情緒與精力上表現也較不理想，顯示B群在日常調節中扮演的重要角色！另外Omega-3則與身體循環及日常保健有關，世界衛生組織建議，成人每日宜補充300~500毫克的Omega-3，除了協助維持循環健康與促進代謝，更能維護神經系統運作。多篇醫學期刊如《eClinicalMedicine》、《British Journal of Nutrition》也提到，適量地補充Omega-3魚油，能引起成人在情緒的正向變化。全球直銷領導品牌艾多美（Atomy）推出高品質維他命B群及Omega-3魚油產品，協助消費者擺脫惱人的季節性煩惱。「艾多美維他命B群」專為外食、熬夜與壓力族群設計，以無農藥且非基改的蔬果萃取，更採用多種活性型態B群及來自義大利大廠QUATREFOLIC 第四代專利活性葉酸，讓人體更容易吸收利用，使近期感到缺乏精力、急需補充活力的人們，也能輕鬆攝取所需營養。「艾多美 rTG 魚油膠囊」內含超過80%高純度Omega-3，每份提供700毫克EPA+DHA。除了採用具良好吸收率的rTG型態製成，也以植物性軟膠囊為外殼，並搭配專利崩散技術， 20分鐘便能快速在體內釋放，提升服用舒適度。另外原料則選用南太平洋小型鯷魚，減少重金屬累積，更通過Marine Trust與IFOS 5星認證，確保產品在純度、安全與新鮮度上皆符合國際標準。面對秋冬季節帶來的情緒波動，適量補充身體所需的維生素，是維護健康的重要環節。艾多美始終秉持著「絕對品質，絕對價格」的核心理念。以高規格原料與合理價格，讓優質營養品成為一般家庭也能負擔的日常選擇。並透過專業程序嚴格把關，讓消費者皆能放心食用。同時艾多美也提醒，民眾若長期覺得心情低落、睡不好，也應及早尋求專業醫療協助，再搭配生活型態與飲食調整，從多方面守護秋冬期間的身心健康！註：文中提及之研究為一般營養與生活型態相關科學資訊，說明為「關聯性」與「生理機能維持」層級，並非針對特定食品或品牌之療效宣稱，實際狀況仍因個人體質與生活型態而異。