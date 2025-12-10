我是廣告 請繼續往下閱讀

「台灣2025代表字大選」結果今（10）日公布，橫掃全年政治話題的「大罷免」效應，讓「罷」字以15,084票的最高得票數，無懸念拿下年度代表字，票數幾乎是亞軍「詐」字7,588票的兩倍。至於第3名「淹」共計6,196票、第5名「災」拿下4,578票、第6名「鏟」則有3,796票，皆與丹娜絲颱風與花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情有關；至於第9名「稅」字，累計2,668票，反映出美國關稅政策爭議所帶來的社會討論。由《聯合報》主辦的「台灣2025代表字大選」，邀請各界名家、學者及專業人士提議60個候選字，自11月13日起跑至12月8日止，共26天累積78,184張有效票數，顯示民意踴躍。今年前十名依序為：。其中「罷」字由4位推薦人聯合提出，包含台北市長蔣萬安、立法委員張啟楷與柯志恩，以及高中教師區桂芝。「台灣年度代表字大選」迄今年已邁入第18個年頭，始終吸引廣泛民意參與與媒體聚焦。回顧歷屆代表字，從2008「亂」、2009「盼」、2010「淡」、2011「讚」、2012「憂」、2013「假」、2014「黑」、2015「換」、2016「苦」、2017「茫」、2018「翻」、2019「亂」、2020「疫」、2021「宅」、2022「漲」、2023「缺」、2024「貪」，再到2025的「罷」，每一年度都道出社會氛圍與民眾心聲。