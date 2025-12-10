我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱比蘭．塞克斯兒子米卡（如圖）被控涉嫌弒父。（圖／翻攝自朱比蘭．塞克斯IG@jubilantsykes）

美國知名男中音、曾入圍葛萊美獎的朱比蘭．塞克斯（Jubilant Sykes），8日晚間在加州聖塔莫尼卡自宅遭發現陳屍，消息震撼古典樂界，警方獲報到場時，他已身受多處刀傷，救護人員雖立即進行急救，仍因傷勢過重當場宣告死亡。這位跨越福音、爵士與古典領域、深受全球觀眾喜愛的音樂家，享壽71歲，而他的31歲兒子則因為涉嫌弒父遭到當場逮補。聖塔莫尼卡警方透露，當晚接獲住戶報警，指稱某住宅內傳出激烈爭吵，警員抵達後先在屋內發現重傷倒臥的朱比蘭．塞克斯，隨後在同一屋內找到其31歲親生兒米卡．塞克斯（Micah Sykes）。警方表示米卡當下未做反抗即被拘捕，現場也查獲疑似凶器的刀械，目前已送交犯罪實驗室比對，初步研判動機仍不明，全案已移送洛杉磯郡地方檢察官辦公室深入調查。據當地媒體報導，鄰居聞訊後難以置信，有人形容塞克斯一家在社區形象良好、甚少與人起爭執：「我們從沒見過他們家出過事。」一位鄰居受訪時語帶震撼。警方目前未公開詳細案發經過，但強調案發前不久確實接到「暴力情況」通報，顯示衝突可能一觸即發。專家推估後續將針對兇器指紋、居家監視器與家屬精神狀況進行綜合研判，以釐清這起弒父悲劇的真正原因。朱比蘭．塞克斯以獨特的音色、跨界能力聞名，從教堂福音、民謠到古典舞台皆能駕馭。他曾以伯恩斯坦作品《Mass》的演出獲葛萊美提名，合作過的指揮家、劇院與音樂機構遍布世界各地。朱比蘭．塞克斯的經紀公司總裁大衛．托馬斯發聲明悼念：「他的嗓音感動了無數聽眾，如今我們失去了一位真正的藝術家。」許多歌者、作曲家與樂評也在社群留下追思，形容他的歌聲「像帶著光。」米卡目前以涉嫌殺人罪被拘留，預計在本週被移送地方檢察官進行初步偵訊，法界人士分析若兇器與犯罪現場證據吻合，米卡可能面臨2級謀殺指控，刑期將依凶嫌精神狀態、犯案動機與是否預謀等因素決定。