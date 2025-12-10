我是廣告 請繼續往下閱讀

中國社群平台近日流傳一段影片，在中國以及社群平台X上吸引近億人次觀看，影片中，一名男子在遼寧大連一間水族館內賞鯨，但他拿起煙準備抽菸，但身後的小白鯨此時突然躍起，朝著男子使出噴射水柱，讓男子全身淋濕。不過，中媒引述水族館方說法提到，其實這是一段宣傳短片。根據極目新聞與觀察者網等中國媒體報導，影片中，一名男子提著白色塑膠袋背對水池站立，使用打火機點了菸，工作人員連忙前來勸阻。不遠處一頭白鯨躍出水面，噴水將菸滅了，男子嚇了一跳，全身淋濕。大連這處海洋館工作人員表示，該場館屬於封閉的室內場所，禁止吸菸。 這個影片是為了宣傳禁止室內吸菸，希望大家能夠重視消防安全，希望能夠勇敢地對在不能吸煙場所了解吸煙的人說不。工作人員稱，影片中的遊客其實是員工，是為了拍普法宣傳影片，被一些網友誤會成遊客，館方擔心工作人員被網暴，館方還稱，今年暑假，館方也曾和消防局合作演出了一個消防安全知識影片。對於白鯨調皮地向水池邊的人噴水，工作人員則稱，這隻白鯨是館內的網紅明星，名字叫石榴，白鯨本身也喜歡往人身上噴水，只是在跟人玩。