中油2022年辦理三接二期防波堤工程，遭檢舉勾結業者浮報百億經費，台北地檢署上週指揮調查局北機站搜索中油、負責設計採購案的台灣世曦工程顧問公司，得標商皇昌營造目前並未被搜，不過高層懷疑有心人士利用禿鷹集團大量放空、影響皇昌股價，還在上個月台電四接工程開標日之前先放消息給媒體，意圖影響評委，今天下午到北檢按鈴申告。皇昌執行長林明照表示，有部分媒體近日報導，中油觀塘液化天然氣接收站三接第二期工程疑似官商勾結，而且報導的文章內容中，多次若有似無影射到本公司也參與其中。媒體報導前並未向本公司求證，事後也並未平衡報導，因爲報導內容跟事實差距甚大，造成讀者、媒體對於三接的採購以及工程施作過程、甚至本公司都有誤解；不想讓操控整件事情的不法之徒得逞，所以今天來申告。林明照強調，禿鷹集團在放空公司股票，這是不肖業者結合禿鷹不實報導、操控皇昌的股價，以獲取不當利益。林明照說，所謂「知情人士」在11月11日爆料的時機點極為敏感，剛好台電四接工程11月18日要開標，就在開標的前一週爆料，以不實誇大的內容提供媒體報導，引導四接的評審委員無法行使公平公正的評審程序；皇昌認爲後面操控這件事情的人意圖十分明顯，要讓皇昌不得標，所以向地檢署提出證交法、政府採購法以及刑法等告訴，同時也呼籲臺灣證券交易所保留相關交易記錄，供地檢署後續查辦不法情事。林明照重申，皇昌公司在承擔所有工程的歷史記錄中，都獲得所有業主跟公共工程的主管機關高度肯定，在獲獎記錄以及工程履約方面都獲得相當高的分數：皇昌公司知道三接工程是重要經濟建設，也是民生相關重要建設，希望藉由司法程序還給辛苦工作的人員一個清白，同時也揭發背後不法之徒。