投資人在聯準會利率決議前保持觀望氣氛，美股四大指數週二跌多漲少，不過投資人看好將會持續降息，因此引發資金行情，在新台幣走升的情況下，熱錢也開始湧入台北股市，今（10）日小漲8.16點、來到28190.76點，隨後漲幅擴大，終場上漲218.13點或0.77%，收在28400.73點，成交量為4921.79億元。昨日逆勢走強的中小型股也持續上攻，櫃買指數開盤上漲0.29點、來到264.48點，終場上漲0.48點或0.18%，收在264.67點，成交量為1529.97億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、台玻、力積電、華東、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、金居、國巨*、波若威。權值股走勢分歧，權王台積電明日將迎來除息，配發每股5元的今年度第二季股息，不少資金卡位行情，今日以1490元盤上開出，最後一盤更是爆出4254張買單，終場上漲25元或1.69%，收在今日最高價1505元，挹注大盤指數就有198點；鴻海則是開高走低，終場下跌1.5元或0.64%，收在233.5元。台積電再度站上1500元，帶動相關概念股同步走強，光洋科上漲逾6%，漢唐、牧德、聖暉*、台星科上漲逾5%，朋億*上漲逾4%，辛耘、信紘科、世芯-KY、亞翔、京鼎上漲逾3%。矽光子概念股也持續走強，智邦攻上漲停板1090元，眾達-KY上漲逾8%，波若威上漲逾6%，台星科上漲逾5%，前鼎、蔚華科、光聖上漲逾4%。PCB概念股依舊是人氣所在，盤面焦點在於今日出關的金居，盤中強勢攻上漲停價279元新天價，並且一路緊鎖漲停板，帶動相關個股走強，毅嘉、群翊、泰鼎-KY、尖點攻上漲停板，達航科技上漲逾7%，台光電、亞泰金屬上漲逾6%，健鼎上漲逾4%，騰輝電子-KY、金像電上漲逾2%。被動元件也有買單挹注，斐成攻上漲停價17.85元，華新科上漲逾6%，日電貿上漲逾5%，九豪、國巨*上漲逾2%。不過同為漲價三劍客之一的記憶體族群卻逆勢走低，華邦電下跌逾5%，旺宏下跌逾4%，南亞科下跌逾3%，力積電下跌逾1%；連帶模組廠同步走低，商丞下跌逾6%，至上下跌逾4%，威剛、宇瞻下跌逾3%，品安、廣穎、群聯、宜鼎下跌逾2%。