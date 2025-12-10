我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭碧婷出席醫美活動，也聊到私下和向佐的婚姻生活。（圖／記者吳翊緁攝）

郭碧婷和向佐2020年結婚後顯少公開露面，今（10）日她出席醫美品牌代言活動，現場擠滿媒體，她也難掩緊張心情，直呼，「滿忐忑的！畢竟我是一個很I的人。」而她婚後和向佐分開住，婚變消息頻傳。被問到婚姻狀態，郭碧婷解釋現在人的觀念比較不是嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，沒有必要一定得住在一起，而比起跟老公維繫感情，她更在意老公有沒有跟孩子聯絡。郭碧婷被問到和向佐的感情狀況，她嘆一口氣解釋，「我們不會在意住哪，非得住在一起，現在很多觀念、想法不會像以前，要嫁雞隨雞、嫁狗隨狗，我結婚前就直白說，我喜歡台北的生活，他們也ok，也沒逼我生孩子，是我自己要生，他們從來沒任何意見。」也說公公婆婆還有老公一直都在工作，當空中飛人，也不是長期定居在香港，「我們非要留在那（香港）也沒意思，過年、暑假都會聚在一起。」郭碧婷也說，向佐這幾天都在台灣，「我工作他就陪小孩。」眾人好奇遠距離如何維繫感情？郭碧婷說，「現在3C這麼發達，他只要跟小孩維持感情就好，我只在乎他有沒有跟小孩聯繫，小孩也愛爸爸，他沒打來我就會說，怎麼沒打給小孩，雖然不常見面，但真的沒太大影響。」還開玩笑說，只要向佐沒打給小孩，她就要飛過去打向佐，看來夫妻倆自有相處之道。