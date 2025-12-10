我是廣告 請繼續往下閱讀

▲虎斑貓不僅不怕人，還會主動靠近撒嬌，讓妮可當下決定想收編牠。（圖／TikTok@nicole.j.billington）

▲妮可發現這隻貓竟是7年前走失的愛貓Tigger。（圖／TikTok@nicole.j.billington）

貓咪走失是許多貓爸媽最不願面對的噩夢，而近期一位住在英國農場的女子，某天發現一隻流浪虎斑貓偷溜進來住家院子，但貓咪不僅不怕人還會撒嬌，讓女子下定決心要收養，但近看卻發現「熟悉記號」，發現竟是7年前走失的貓咪，讓她當下忍不住淚崩直呼「我可愛的寶貝終於回家了」。根據《NEWSWEEK》報導，住在英國農場的妮可·比靈頓（Nicole Billington）養著許多可愛動物，但上個月突然有一隻虎斑貓跑進她的院子，完全不怕人甚至不斷撒嬌，讓妮可當下決定想收養這隻可愛小貓咪。不過妮可眼尖發現，這隻流浪貓耳朵上有著「剪耳」記號，且與農場內一隻叫做Sassy的貓咪外型相像，讓妮可突然想起，在多年前養過一隻名叫做Tigger的貓咪，是Sassy的同胎兄弟姊妹，卻在某一天突然走失。妮可表示，Tigger從小開始就會跟在自己身旁，如同自己的小跟班似的，卻在2018年突然消失，這7年間妮可都在祈求Tigger能回到自己身邊，如今終於出現，讓她忍不住感動直呼「這真是太不可思議了！我現在不用再擔心最壞的可能，我可愛的寶貝終於回家了。」妮可事後還將一家人團聚的影片上傳至TikTok上，吸引超過8萬人按讚，也眾多網友感動留言「這真是太神奇了」、「牠居然還記得妳」、「太棒了，你的寶貝回家啦」、「這讓我看到了希望。我們的貓12週前走失了，一直沒有消息」。