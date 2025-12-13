我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰勒絲（如圖）受仙妮亞·唐恩啟發，首張同名專輯就霸榜美國雜誌《告示牌》200強專輯榜單157週。（圖／美聯社／達志影像）

美國金曲天后泰勒絲（Taylor Swift）今（13）日迎來36歲啦！女神17歲時就憑首張同名專輯《泰勒絲》轟動全美，如今影響力已超越常理，她的第6場巡演從2023年唱到2024年，不僅場場爆滿，更創下史上首個突破10億美元（約314億台幣）票房的紀錄。更驚人的是，當時在西雅圖的演出中，7萬名粉絲的狂熱跳動竟撼動當地地震儀，測得約規模2.3的震度，這股強大影響力讓她財富飆漲。據美國商業雜誌《富比士》估算，泰勒絲身價已高達16億美元（約新台幣488.6億元），穩坐全球最富有的明星之一。泰勒絲9歲那年開始對音樂有了興趣，本來她想朝音樂劇發展，直到她聽到了加拿大歌手仙妮亞·唐恩的歌聲，才被鄉村音樂的魅力征服，決心轉換領域。沒想到，泰勒絲的天后崛起之路速度快得嚇人，在她還沒滿18歲時，推出首張同名專輯《泰勒絲》就轟動全美；《時代》雜誌更稱這張作品是揉合了流行音樂的鄉村小傑作，還點出泰勒絲的歌聲完美結合了少女的天真與成年人的憤世嫉俗。更猛的是，首張唱片就在美國雜誌《告示牌》200強專輯榜單上最高衝到第5名，還在榜上待了整整157週！除此之外，泰勒絲的巡演也是超誇張，走到哪就旺哪座城市，飯店滿房、餐廳爆單，連哈佛大學都開課研究她。先前，泰勒絲第6場的時代巡迴演唱會從2023年春天一路唱到2024年夏天，每一站都爆滿，不只是票難搶到哭，甚至在西雅圖站那晚，上萬名粉絲一起跳、一起吼，嗨到連地震儀都被她的影響力撼動，紀錄起約規模2.3的地震，地質團隊後來回頭看數據才推測震央就是泰勒絲演唱會現場，而且這場巡演更是史上第一個擁有10億美元票房的世巡，令人瞠目結舌。而就是這股超越常理的影響力，讓泰勒絲榮登《時代》雜誌創立近百年以來，唯一一個單獨登上封面2次的女性，根本是傳奇一般的存在。根據美國商業雜誌《富比士》2025年的分析，泰勒絲現在的身價高達16億美元，換算成新台幣大約488.6億元，甚至比碧昂絲多出將近一倍，財富規模大到連台北豪宅都能整批買，像帝寶能買120戶、陶朱隱園也能入手54戶，令人瞠目結舌。出道20年，泰勒絲音樂銷量穩穩進帳、版權收益年年滾，再加上149場時代巡演約20億美元（約623.6億台幣）票房，讓她穩坐全球最富有明星之一的地位。12月13日的壽星不只有泰勒絲！還有台灣藝人許純美、台灣藝人邱彥翔、韓國男歌手朴軫永、日本演員織田裕二、日本演員瑛太、韓國男團UP10TION成員李東烈，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！