少子化趨勢下，保健品廠騰勢看準寵物成為家庭新核心，以人、寵物兩路線保健品並進，今年營收上看9億元、每股盈餘估5.5元，並預計在明年農曆年前登興櫃。董事長張智翔回憶創辦過程，不只創業夥伴離開，自己更是一度窮困潦倒，得要在便當店快打烊時購買，只為能用便宜價錢吃多一點。根據研究預估全球保健市場將從今年2,034.2億美元，到2034年增長至4,022億美元；在台灣，平均每兩人就有一人在過去一年曾購買保健食品。面對高齡化、慢性病年輕化、以及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，騰勢趁著這股熱度脫穎而出，成為能跨品類、跨通路領先者。然而，創業之路並非一開始就順利。張智翔說，自己是農二代，從清大畢業後本來是想把水果賣出去，因此2013年跟另外兩個同學把累積的積蓄投入，一人投10萬元，做水果週期配送。但經營並不賺錢，同學已經離開，笑稱一度思考要不要去台積電工作。張智翔說，當時不只要兼家教賺錢，自己早餐只能吃饅頭配水，連豆漿都買不起，午餐還要在便當店快打烊時去買，只為能多獲得一點菜。2019年成立第一個保健品品牌「達摩本草」、2020年成立寵物保健品品牌「毛孩時代」，並陸續以不同品牌區隔逐步成長。保健品獲利穩定、寵物穩定成長。張智翔指出，我國保健品市場規模上看1500億元，而寵物則有約400至500億元商機，公司以多品牌區隔不同面向，如御熹堂主打為東方女性設計，鎖定有一定經濟水準者；大島生醫則以日系包裝，主打小資親民首選。寵物也有區分，如奧沛主打適口性，優固倍則是高齡長壽需求等。今年騰勢前11月的營收規模達到7.9億元，年增1.32%，單11月就寫達1.1億元創新高。張智翔表示，旗下明星產品苦瓜胜肽7月上市後，帶動月營收成長超過4成。接下來預計在明年農曆年前登興櫃，並且預計在明年第四季上櫃。騰勢目前團隊股份約占六、七成，其餘大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局、富邦金創投等約占1至2%。