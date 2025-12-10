我是廣告 請繼續往下閱讀

川普立場的巨大逆轉

華府內部強烈反對聲浪

美國總統川普8日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中25%營收將支付給美國。對此，華府對中強硬派和民主黨議員猛烈抨擊川普政府此項決定，憂心北京可能利用這項技術大幅強化其軍力。美國總統川普（Donald Trump）8日在社群平台上發文，宣布允許輝達H200晶片銷往中國的決定，並強調美國將對這類銷售收取25％的費用，而超微（AMD）與英特爾（Intel）也將獲准在中國出售類似晶片。前美國陸軍部次長卡森（Brad Carson）指出，這項決定等於是「把我們的競爭優勢拿去拍賣，只為了獲得晶片出口的25%分潤。」他補充稱：「當中國開始用搭載美國晶片的AI來武裝其軍隊時，全世界都會為這個決定感到後悔。」報導指出，此舉是川普新一輪成為川普最新、也是最具戲劇性的例子，展現他推動放寬對中國出口美國高階AI技術限制的方向，目的是替美國企業拓展海外市場。同時，他也面臨北京祭出稀土出口管制的壓力，而稀土是製造美國及全球大量科技產品的關鍵原料。川普這次的行動與他第一任期間的立場形成了戲劇性的逆轉。當時他以北京竊取美國智慧財產權、並將商業技術用於軍事為由，大幅收緊中國取得美國科技的管道，引發全球注意。但現在，川普的AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）等官員則主張，將高階AI晶片出口到中國，反而能阻止華為等中國競爭者追上輝達與超為的最先進晶片設計。塞克斯在一月的一場活動中表示，如果在五年內，受到制裁的中國電信設備巨頭華為所製造的AI晶片隨處可見，「那就意味著我們輸了... 我們不能讓這種情況發生。」但華府許多人並不認同這個觀點。前國土安全部與國家安全局官員貝克（Stewart Baker）認為，讓中國取得H200就能讓其持續依賴美國晶片的想法是「妄想」。貝克說：「在任何情況下，中國都會全力發展本土產業，最終目標是讓輝達破產，並讓美國反過來依賴中國的AI。」美國前總統拜登任內擔任白宮國家安全會議（NSC）科技與國安主管的薩伊夫汗（Saif Khan）形容此舉是「一個重大的國家安全錯誤，也是給我們頭號戰略競爭對手的一份大禮。」不過有部分對中鷹派認為，此舉影響其實有限， 包括軍事專家毛文杰（James Mulvenon）。他撰寫的一份報告曾有助於說服第一任川普政府在2020年制裁中國晶片製造商中芯國際（SMIC）。毛文杰表示：「無論這項決定如何，中國政府已經明確表示，長期戰略目標並非依賴輝達或任何其他西方技術，因此這些收益很可能只是暫時的。」