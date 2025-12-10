我是廣告 請繼續往下閱讀

針對中華男籃在世界盃資格賽連兩戰敗給日本的表現，前中華隊總教練閻家驊日前受訪時深度剖析技戰術與整體體系問題，直言此次失利並非單一戰術選擇失誤或陣容選擇的問題，而是「台灣籃球整體結構失衡」的體現，尤其在本土鋒線球員的培養與定位上，已陷入嚴重斷層，但球隊的陣容和球風必須要擺「兩大」在上面，因此長人培育非常重要且有急迫性。閻家驊指出，現任教練自瓊斯盃開始帶隊，因在瓊斯盃採用「一大四小」戰術獲得不錯成績（僅惜敗給菲律賓），便將此模式複製至世界盃資格賽，但面對身材與節奏皆強一級的日本隊，卻踢到鐵板。認為圖齊以為一大四小可以延續勝績，結果一開打就慘敗，他直言這反映出國際賽與區域邀請賽強度的本質差異，閻總因此說：「」。閻家驊進一步點出問題核心：「」他認為目前職籃普遍採用「三洋將註冊、兩洋將上場」的制度，導致教練傾向讓外援鎮守禁區，本土高大球員因缺乏上場空間與定位訓練，球技停滯，進而被忽視。「像蔡宸綱、曾祥鈞、謝宗融3個球員我都帶過，以他們的條件，如果說不是因為現在職籃的制度——什麼登錄三洋將、上兩洋將，他們現在的行情在台灣不得了。」閻家驊認為，如此變成控衛和二號球員值錢，內線球員找洋將，變成202-203的內線沒有上場空間，「變成說這些人球技就停滯不前，重要性就沒有這麼大了，結果「籃球終究還是高的佔優勢。」閻家驊強調，目前台灣過度依賴矮小後衛，形成矮後衛過剩的情況，進一步壓縮高大球員的養成與戰術角色。「你想跟日本比速度、比外線，你不見佔有優勢，結果你內線又呈現的比較差。」他強調現在不要談歐洲，亞洲3-5號都在200左右，能搶、能投，速度和對抗都有，感嘆：「整個中華隊要改變，一定要改變，可能是從職籃制度上，要讓這些200公分的長人有其他的東西、更充實，中華隊才有機會。」閻家驊呼籲，不只是中華隊要改變，整個台灣籃球面都應該討論此問題。「現在聯盟為了成績、球隊多，必須要有洋將，洋將一多，本土球員的變化就不一樣了。」他主張從職籃制度與球員發展路線著手，重新給予鋒線球員戰術定位與養成環境。若能系統性培養200公分上下、具備速度與機動性的鋒線，未來才有與亞洲一線國家抗衡的可能。