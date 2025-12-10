我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳玉珍拋出助理費除罪化，就連總召傅崐萁都稱是「進步法案」，引發朝野立委助理炸鍋，更連署向立法院長韓國瑜陳情，對此青年共好協會理事長張育萌今（10）日發文細數藍營過去11人涉案，總計涉案金額突破6000萬元，強調無論藍綠白，把納稅錢當提款機的民代，通通是民主的寄生獸，『做錯事就抓去關，就是這麼簡單」。張育萌表示，陳玉珍提出「立委助理費除罪化」，被砲轟也堅持不收手，再加碼提「議員助理費除罪化」，他細數過去藍營涉案民代包括基隆巿前議員韓良圻，用朋友當10年人頭，浮報658萬元助理費，判刑7年4個月；桃園市議員舒翠玲遭桃檢起訴，調查涉嫌以哥哥和親人當助理人頭，桃園地院判緩刑3年。金門縣議員許玉昭坦承，詐領232萬元，金門地院判刑4年、褫奪公權5年；高雄市前議長曾麗燕，被檢調控用人頭助理或「低薪高報」方式，詐領破千萬助理費。二審再判刑12年、褫奪公權6年；檢警調查發現，高雄市議員黃紹庭從2014年開始，詐領1455萬多元，高雄地院判刑2年，褫奪公權3年。嘉義縣前議員邱銀海，遭地檢署起訴，說服女兒和助理的母親當人頭，詐領約3年的助理補助費和慰勞金，超過90萬元。嘉義地院判刑6年半；澎湖縣議員歐中慨，要求電器行員工提供帳戶給議會，冒領4年助理費，超過111萬元。歐中慨認罪協商，二審判刑2年、褫奪公權2年。公告判決日當天，澎湖縣議會取消歐中慨議員資格；台南市八連霸議員蔡淑惠，被台南地檢署調查發現，涉嫌與助理共謀，虛報助理名額、浮報薪資，詐取助理費超過 533 萬元。台南地院判刑2年、褫奪公權3年。新竹市議員陳治雄從2014年開始，用三屆議員身分，讓女友把其他人的身分證和帳戶影本，拿去製作聘用助理資料。涉嫌詐領超過216萬元，新竹地院判刑2年、褫奪公權4年。新北市議員黃永昌遭新北地檢起訴，他涉嫌從2009年開始，用多位親友的名義，向議會詐領助理費超過2028萬元。這整段過程竟然超過12年之久。高院維持一審判決，判處1年、緩刑3年；新北市議員曾煥嘉，涉嫌用人頭詐領128萬多元助理費。新北地院判刑3年，褫奪公權4年。張育萌表示，族繁不及備載上述由北到南，通通都是國民黨籍，且這還只是今年宣判的案例，如果把這屆縣市議會的案例通通加進來，恐怕可以寫成一篇小論文。試問能否想像陳玉珍的法案三讀後，以後這樣的政客通通沒事，還能繼續參選？天底下有這種民主倒退，還能被說成「進步法案」？張育萌也強調，為什麼只列國民黨籍？因為立法院提案除罪化的立委，通通是國民黨籍，提案當然就有義務向社會回答，難道這些案件都是「歷史共業」嗎？難道這些議員通通是正義的化身，是台灣社會冤枉他們嗎？最後張育萌表示，如果這些人做的是錯的，那有什麼理由要除罪？不管藍綠白，這種把納稅錢當提款機的民代，通通是民主的寄生獸，歹路毋通行，「做錯事就抓去關，就是這麼簡單」。