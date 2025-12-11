2025台北國際建築建材暨產品展（簡稱2025台北國際建材展）今（11）起到14日，在台北南港展覽館登場。集結近500家國內外建築建材品牌，超過2400個攤位涵蓋九大專區，呈現建築、設計與空間美學的最新趨勢。展覽時間、地點、平面圖及免費參觀方式一次看。
展覽資訊懶人包
兩招免費入場攻略
想進場參觀？目前有兩種方式：
2025 建材展亮點：九大專區一次看
「台北國際建築建材暨產品展」自 1989 年舉辦至今邁入第 37 年，是國內規模最大的專業建材展。今年規劃 九大專區，滿足各類採購與設計需求：
臺灣建築論壇場次（12/13限定）
中華民國全國建築師公會將於 12月13日（六） 舉辦「第54屆建築師節慶祝大會暨頒獎典禮」（10:00-11:30），下午並於 南港展覽館一館 4 樓會議室 舉行多場專業論壇。
精選論壇主題：
- 展覽日期：2025年 12月11日（四）～ 12月14日（日）
- 開放時間：
- 12/11（四）- 12/13（六）：10:00 - 18:00
- 12/14（日）：10:00 - 16:00
- 展覽地點：台北南港展覽館 1 館（ 台北市南港區經貿二路1號）
- 入場費用：免費參觀
- Step 1：前往 4F 換證區
- 綜合建材區
- 衛浴廚具區
- 門窗及五金建材區
- 綠建築綠建材區
- 照明燈飾區
- 智慧建築區
- 地壁材及裝飾建材區
- 家具家飾區
- 海外展區
- 超高齡社會日間照顧中心空間設計之挑戰
- 基隆山海城再造串聯計畫
- 未來之都：臺北市開發基地體感降溫專案
- 近未來建築的關鍵報告：從城市治理到居住創新
- BIM與AI驅動建築的未來
- 高功能反射隔熱節能礦物塗料
💡 小提醒：論壇主題未完整列出，詳細論壇場次與會議室位置（401、402、403、402A、402C），請上建材展官方網站（論壇場次表）查詢。資料來源：2025台北國際建築建材暨產品展