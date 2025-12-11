2025台北國際建築建材暨產品展（簡稱2025台北國際建材展）今（11）起到14日，在台北南港展覽館登場。集結近500家國內外建築建材品牌，超過2400個攤位涵蓋九大專區，呈現建築、設計與空間美學的最新趨勢。展覽時間、地點、平面圖及免費參觀方式一次看。

展覽資訊懶人包

  • 展覽日期：2025年 12月11日（四）～ 12月14日（日）

  • 開放時間

    • 12/11（四）- 12/13（六）：10:00 - 18:00

    • 12/14（日）：10:00 - 16:00

  • 展覽地點：台北南港展覽館 1 館（ 台北市南港區經貿二路1號）

  • 入場費用免費參觀

▲2025台北國際建材展12/11至12/14在台北南港展覽館登場。（圖／台北國際建材展官網taipeibex.com.tw/）
兩招免費入場攻略

想進場參觀？目前有兩種方式：

  1. 預先登錄（已截止）： 曾於 11月30 日前至官網預先登錄者，憑「入場條碼」即可直接進場。

  2. 現場換證（推薦）： 未預約者請直接前往 4F 參觀者換證區，簡單三步驟即可入場：

    • Step 1：前往 4F 換證區

    • Step 2：填寫電子問卷

    • Step 3：櫃台換證入場

▲2025台北國際建材展為免費參觀，至4樓參觀者換證區填寫問卷，再到櫃台換證即可。（圖／台北國際建材展官網taipeibex.com.tw/）
2025 建材展亮點：九大專區一次看

「台北國際建築建材暨產品展」自 1989 年舉辦至今邁入第 37 年，是國內規模最大的專業建材展。今年規劃 九大專區，滿足各類採購與設計需求：

  • 綜合建材區

  • 衛浴廚具區

  • 門窗及五金建材區

  • 綠建築綠建材區

  • 照明燈飾區

  • 智慧建築區

  • 地壁材及裝飾建材區

  • 家具家飾區

  • 海外展區

▲2025台北國際建材展展場平面圖。（圖／台北國際建材展官網taipeibex.com.tw/）
臺灣建築論壇場次（12/13限定）

中華民國全國建築師公會將於 12月13日（六） 舉辦「第54屆建築師節慶祝大會暨頒獎典禮」（10:00-11:30），下午並於 南港展覽館一館 4 樓會議室 舉行多場專業論壇。

精選論壇主題：

  • 超高齡社會日間照顧中心空間設計之挑戰

  • 基隆山海城再造串聯計畫

  • 未來之都：臺北市開發基地體感降溫專案

  • 近未來建築的關鍵報告：從城市治理到居住創新

  • BIM與AI驅動建築的未來

  • 高功能反射隔熱節能礦物塗料

💡 小提醒：論壇主題未完整列出，詳細論壇場次與會議室位置（401、402、403、402A、402C），請上建材展官方網站（論壇場次表）查詢。

 資料來源：2025台北國際建築建材暨產品展

