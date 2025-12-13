我是廣告 請繼續往下閱讀

▲飛輪海在吳尊（右1）退出後團體活動減少，形同解散，炎亞綸（左2）曾多次表示跟汪東城（右2）、辰亦儒（左1）不是朋友。（圖／Fahrenheit Taiwan (飛輪海 台灣)臉書）

▲S.H.E出道多年感情都非常好，不料她們竟也曾傳出姐妹情變。（圖／Ella IG@him_ella0618）

男團F4變F3、朱孝天遭除名的事件鬧得沸沸揚揚，朱孝天與韓雯雯夫妻倆，還先後開直播反擊酸民及相信音樂等，讓原本溫暖的重組變得爭議連連。然而爆出過團體內鬨的不只他們，像是早已解散多年的飛輪海，成員炎亞綸也多次公開承認與汪東城、辰亦儒不是朋友，就連感情超好的S.H.E也傳過姐妹情變。朱孝天近日疑似因多次在直播暴雷，而遭到F4除名，接下來的團體活動只有言承旭、吳建豪、周渝民加上五月天主唱阿信一同進行，但沒想到在被踢出後，朱孝天妻子韓雯雯先是開直播表示朱孝天當初為合體非常努力，喊話外界不要再惡意評論。不料卻被翻出朱孝天曾說過F4的歌不好聽、唱煩了等嫌棄團體的言論，直接打臉韓雯雯。然而，在不久後，朱孝天8日再度開直播，還直接開嗆相信音樂，點名營運長謝芝芬（艾姐）抹黑他、潑髒水等，表示自己拒絕相信音樂3個要求後，就單方面被斷聯。雖然相信音樂表示不予回應，但五月天經紀人肉包（洪慧真）發文「請回頭看看自己先唷」，另一位高層也留言「那個自己他只想自己的流量」，疑似反擊朱孝天，再度掀起熱議，雙方隔空開火也讓外界霧裡看花。飛輪海在吳尊於2011年退團後，團體活動減少，2013年汪東城自組公司後，其他成員也轉向個人發展，暫停團體活動，形同解散。2年後，炎亞綸接受媒體專訪時坦承，他私下仍會和吳尊保持聯絡，但另外兩位成員汪東城、辰亦儒，對他來說「都不是朋友」。炎亞綸還爆料，一聽到其他3位成員都向公司表明，年過25歲後不願再當偶像，讓當時才20歲出頭的他大受打擊，認為成員沒有顧慮到他的感受。在2020年，炎亞綸參加小S與蔡康永主持的大陸談話性節目《花花萬物2》再次提及此事，他說和汪東城、辰亦儒、吳尊「是隊友，但不是朋友」，強調「不是朋友」這4個字並無貶意，只是單純覺得不需要假裝。而吳尊近日被問到合體可能性，他透露自己跟前隊友們都有聯絡，只是大家各忙各的，網友當很久，見面次數不多。這番話聽在資深粉絲耳裡，大概就是還需要等待機緣的意思。不同於上面兩團都已解散，S.H.E則是不時都會合體，但情同姐妹的她們，竟也曾傳出過不合。傳聞起源是在去年1月，有部電影找Hebe、Ella共演，不過Ella的經紀人老公賴斯翔對劇組婉轉建議，說要Ella本色演出男人婆沒關係，不過對於Hebe反而有難言之隱。賴斯翔話中暗示Hebe到時若成為女一，擔心將來作品若想賣到中國，恐怕會受影響。對於傳聞，Ella的公司「勁樺娛樂」表示：「子虛烏有，也從未有過這樣的邀約」，否認不合，而S.H.E至今也感情非常好，以行動破除傳聞。