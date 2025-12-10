家中有養貓咪的飼主注意囉！新北市動保處提醒貓飼主，貓納入強制寵物登記1年緩衝期將於年底屆滿。從2026年1月1日起，未植入晶片並完成寵物登記，將被依《動物保護法》裁處新台幣3千元至1萬5千元罰鍰，而且寵物晶片就像是貓狗的身分證，如果愛貓不幸失蹤，要找到飼主的難度更高了！
家貓完成寵物登記罰多少？新規定2026上路必罰3千
新北勢動保處今（10）日提醒，距離2026年只剩不到1個月時間，家貓寵物登記1年的緩衝期即將屆滿，從明年元旦開始，飼主未幫貓咪植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新臺幣3,000元至15,000元罰鍰。動保處呼籲飼主把握最後期限，同時提醒民眾在完成各項醫療處置後，務必確認寵物登記資料正確，保障自身權益。
動保處舉例，近期在汐止區有一位愛貓的廖先生，在打開家門時沒注意到貓咪的動向，機靈的貓皇趁機溜出家門，飼主一家發現愛貓失蹤之後，心急如焚，不斷在家裡附近的路邊尋找貓咪的身影。
沒想到，隔天就傳出好消息，在當地仁愛路的一位上班族，看見了貓咪在街頭穿梭的身影，於是通報動保處，順利將貓咪帶回新店動物之家安置。到了收容機構之後，直接掃描貓咪身上是否有晶片，結果一查飼主就是廖先生，便立即通知領回愛貓，飼主一家接獲消息破涕為笑，立即趕去接愛貓回家。
對此，新北動保處肯定飼主有落實飼主責任提早辦理寵物登記，才能在最快時間帶愛貓回家，但也特別叮嚀飼主注意門窗防範脫逃，畢竟寵物獨自在外容易發生車禍或受傷。
如果是掃不到晶片的案例，則動保處會先發出公告希望飼主看到後領回，但超過7天公告日之後，就會開放認養。
打晶片、寵物登記該準備什麼？簡單步驟一次看
如果想趁著最後20天帶著家中貓咪施打晶片、辦寵物證明，該準備哪些東西呢？對此，動保處也表示，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可。
等到完成寵物登記之後，飼主就能透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。
資料來源：新北動保處
