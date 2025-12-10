我是廣告 請繼續往下閱讀

針對媒體近日報導，保外就醫中的前總統陳水扁，將於明年初與《鏡電視》合作，推出全新節目《總統鏡來講》並親自擔任主持，引發熱烈討論。學者何景榮直言，陳水扁敢如此高調，是因為清楚賴清德手中只有基本盤支持，深綠選民對他來說至關重要，若賴清德真的把阿扁關回去，本來就不高的民調只會再下探。何景榮9日在《新聞大白話》節目中指出，賴清德在總統大選得票僅約四成，一直無法有效突破「中間選民」票源，因此對深綠基本盤依賴更深。他提到，為什麼陳水扁沒在怕？正是因為阿扁清楚知道，賴清德無力承受獨派翻臉的政治風險，如果真的把阿扁關回去、得罪獨派，那麼本來就很低的民調，還會持續更低。對照蔡英文執政時期，何景榮表示，因蔡英文能同時掌握中間與穩固基本盤，民調相對穩定，陳水扁在那段時間反而乖許多，「因為阿扁知道蔡英文不怕丟獨派的選票」。何景榮最後提醒，賴清德應該認真思考一下，若繼續採取與在野對立、走很極端的路線，使基本盤愈來愈窄，則將面臨更嚴峻困境，「連自家民進黨陳水扁都不理你」。