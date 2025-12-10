我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顧婕（如圖）罹患直腸癌四期，目前不化療、採中西醫並進方式治療。（圖／顧婕提供）

58歲顧婕罹癌4期不化療！成為醫美診所公關長

▲顧婕（右）目前每天喝兩包水藥，並吃頂級野生牛樟芝滴丸，體力及病情控制不錯。（圖／顧婕提供）

顧婕身體病況全說了！倒數1週、檢查報告出爐

「整形皇后」顧婕大紅大紫！10億富商情纏多年

「整形皇后」顧婕現年58歲，擁有曼妙體態與精緻臉蛋，去（2024）年4月罹患直腸癌四期，目前不化療、採中西醫並進方式治療，讓癌症指數維持在平均值，同時前往廈門觀賞心靈療癒展，也斜槓成為醫美診所的公關長，顧婕表示：「目前每天喝兩包水藥，並吃頂級野生牛樟芝滴丸，讓我體力也很好，最近剛到中山醫院抽血，17日看最新報告。」喊話外界不用太過擔心。顧婕去年宣布罹患直腸癌四期，爾後又於肝臟發現陰影，歷經手術後，目前積極抗癌，採中西醫並進方式治療，近日她傳來好消息，成為醫美診所的公關長，為此舉辦紅酒鑑賞會，同時感謝替自己醫美的張光正醫師，「他幫我做拉皮，重拾年輕的臉龐，我自己身材也維持得很好，除了有氧瑜珈，還要做大禮拜，這是密宗的五體投地健身方式，活絡氣血循環，比有氧還要強！」顧婕也認為，不僅僅是中西醫的積極治療，近期也將去廈門看心靈療癒展，「現場有心靈老師幫我上課，農曆過年後，還要跟流體畫老師學畫，生活要正面要有活力，看事情就比較開朗，生病後不是單純肉體的問題，是身心靈的問題，心理狀態很重要，心靈正面的人，就有百分之30的治癒機會。」這次紅酒鑑賞會大約找了30個人，讓三五好友在美好的假日午後有心靈上交流。至於過年規劃，顧婕表示往年過年會想到各處去旅遊，但今年大概就是在家唱歌就好，不想再出去人擠人，並解釋了目前身體的治療狀況，「我明天要去廈門，回來聽取醫師建議做標靶或化療，唐玲建議我進行免疫療法、也看中醫，這位中醫據說連胰臟癌的病情都可以控制，目前每天喝兩包水藥，並吃頂級野生牛樟芝滴丸，體力不錯，最近剛到醫院抽血，17日看最新報告。」顧婕1990年成為首位台灣籍《花花公子》雜誌亞洲版封面女郎，1992年到英屬香港發展拍電影，以豪放艷情形象獲得注意。2004年出版《整形皇后》書籍，分享自己的整形經驗，大方又率真的性格擄獲許多粉絲。到了2012年，顧婕與中國「內衣大王」、身價10億元吳先生結婚，但只維持4年而離婚，不過直到2024年4月，顧婕罹患直腸癌4期，男方一通關心重拾2人關係，目前顧婕仍在治療，病情忽好忽壞，需謹慎控制。