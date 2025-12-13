我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NewJeans成員Haerin（左起）、Danielle、Minji、Hanni、Hyein今年2月自行跟公司ADOR解約、自己組團活動，官司最終敗訴收場，成員通通回公司認命上班。（圖／達志影像）

年度翻車黑歷史組：

一：NewJeans硬槓公司、另組NJZ連失利 脫離ADOR夢碎、敗訴回歸原體系

二：金秀賢男神神話崩塌 未成年爭議讓代言一夕歸零、新戲急喊卡

三：永野芽郁清純人設全面崩壞 不倫連環爆、牽扯田中圭、坂口健太郎

四：明日花綺羅、周鶴年性交易疑雲炸鍋 親密照流出、男團偶像直接出局

五：趙震雄少年黑歷史全面引爆 高中涉嫌偷車、性侵指控震撼演藝圈

▲金鍾國（如圖）在《Running Man》宣布結婚，終結萬年單身。（圖／翻攝愛奇藝）

年度高光時刻感人組：

六：金鍾國萬年單身下線 2025年無預警宣布結婚

七：玄彬、孫藝真創下韓影首例 拿同一屆青龍影帝影后

八：金宇彬、申敏兒10年愛情長跑修成正果 抗癌相守走到婚姻

九：周子瑜出道10年終於回家開唱 高雄世運2晚11萬人全場淚崩

十：AAA破天荒來台舉辦 台灣首度成為韓流頒獎典禮主場

▲子瑜（左）出道10年，今年11月終於帶著TWICE回家鄉開演唱會，高雄世運連2晚擠爆11萬人支持「台灣女兒」。（圖／讀者提供）

2025年即將結束，回顧今年的日韓娛樂圈，鬧出了各種極端對比，一邊是接連爆炸的翻車現場，一邊是歷史級高光不斷的一年。從金秀賢交往金賽綸、周鶴年捲入買春前女優明日花綺羅疑雲、永野芽郁當小三到趙震雄未成年時爆出涉及性暴力，一樁樁醜聞與黑歷史接連重寫人設，構成最震撼的「年度翻車黑歷史組」。同一年內，金宇彬與申敏兒修成正果、玄彬與孫藝真夫妻同屆封王封后寫下韓影歷史、周子瑜出道10年終於回家開唱，以及頒獎典禮AAA破天荒來台舉辦，又替這一年寫下最耀眼的「年度高光時刻組」。翻車與封頂並存交錯，《NOWNEWS今日新聞》帶您一次回顧2025年的日韓娛樂史，究竟有多極端與真實。人氣夯團NewJeans在2025年一度站上事業最戲劇化的轉折點，成員2月開始立場強硬，與公司ADOR在合約與經營權問題上全面對撞，甚至自行宣布解約、另組NJZ展開活動，卻接連在法律戰中敗訴，被外界形容為「太自我把自己逼到牆角」。雙方關係一度僵到活動全面停擺、回歸計畫全數卡關，粉絲分裂、輿論炸鍋，團體一度被看衰恐怕就此蒸發。但在現實與市場壓力下，NewJeans最終選擇妥協，於11月正式重返ADOR體系回歸舞台，這場從正面對抗到低頭收場的權力攻防戰，也成為2025年K-POP圈最具代表性的公司與偶像對決案例。曾經被封為「零負評男神」、韓流門面的金秀賢，2025年3月卻迎來演藝生涯最大翻車。年初他被爆出與已故演員金賽綸在「未成年時期開始交往」的時間線爭議，隨後又牽扯出多年金錢往來、公司債務處理與感情關係糾葛。多項證據與對話截圖接連流出，直接引爆韓網全面失控，私生活也讓他的形象崩壞，品牌、劇組、平台火速切割，Disney+斥資600億韓元（約台幣14億）為他打造的新戲《山寨人生》急踩煞車，代言接連下架，短短幾週內從頂流神壇直墜谷底。清純形象代表的日本女神永野芽郁，在2025年4月、9月遭《週刊文春》等接連爆料私生活翻車，被指捲入多起不倫與三角關係風波，對象點名包括已婚男星田中圭與人氣演員坂口健太郎。面對田中圭部分，她僅道歉，既未承認也未否認；至於坂口健太郎，則坦承曾交往，但強調並非小三。報導直指她長年維持「清純門面、私下肉慾」的雙面形象，消息曝光後震撼日本演藝圈，永野芽郁多年累積的國民女神濾鏡瞬間破裂，代言品牌與戲劇合作全面進入觀望狀態，成為2025年日本娛樂圈「人設崩壞」最具指標性的一起事件。日本前AV女優明日花綺羅與韓團THE BOYZ成員周鶴年於今年5月遭《週刊文春》踢爆捲入性交易爭議，報導直指2人並非單純私下聚會，而是涉及金錢往來的性交易關係。儘管雙方第一時間全面否認，但親密合照隨後在網路流竄，瞬間引爆輿論海嘯，周鶴年的偶像男神形象一夕崩塌，隨即被火速踢出THE BOYZ，演藝活動全面停擺；明日花綺羅多年累積的商業價值也幾乎一夕歸零。這起事件不僅重創2人事業，更被視為2025年日韓演藝圈「性與權力灰色地帶」最具指標性的爆炸級醜聞之一。以《信號》走紅的實力派韓國男星趙震雄，2025年12月卻迎來演藝生涯最大風暴，被《Dispatch》挖出高中時期涉嫌偷車、性侵等重大前科指控，相關受害者說法與過往紀錄曝光後震撼韓國社會。消息曝光後，儘管案件年代久遠，仍引發輿論全面反彈，趙震雄形象從「國民演員」瞬間墜落谷底，連原定明年播出的《信號2》也被外界看衰恐將石沉大海。隨後趙震雄僅承認部分事實後就宣布退出演藝圈；由於案件涉及少年保護法，律師也強調，該案當年是依少年保護法程序處理，立法本意即在保護未成年人與當時仍為少年的當事人，並非供媒體多年後翻案公審；對於報導中已受「刑事審判」等錯誤描述，趙震雄即使引退仍揚言提告，要求對方為報導內容與後續損失負起責任。這起陳年黑歷史翻案，不只改寫他個人的演藝評價，也成為2025年韓國娛樂圈最具殺傷力的「過去清算型」翻車事件。縱橫綜藝圈超過30年、被封為「黃金單身代表」的金鍾國，2025年8月無預警宣布結婚，震撼整個韓國娛樂圈與《Running Man》粉絲圈，消息一出瞬間登上熱搜。過去他感情世界幾乎一片空白，唯一廣為人知的緋聞只有與尹恩惠的一段舊情，之後多年來都被調侃「單身到老」，如今卻突然跨入婚姻，人生進度一次跳關。他也證實老婆是圈外人，坦言「遇到想一起走下去的人」，讓陪著他單身多年的觀眾集體感動，也成為2025年韓國演藝圈最具情感記憶點的重大喜訊之一。玄彬與孫藝真在2025年11月一舉創下韓國影壇史上首例，夫妻檔同年、同屆一起拿下《青龍電影獎》影帝與影后，震撼影視圈，也被封為「現實版神仙眷侶最狂成就解鎖」。2人從《愛的迫降》戲裡談到戲外，結婚生子後依舊各自站穩一線演員地位，如今更分別憑《哈爾濱》、《徵人啟弒》在韓國最高指標性的《青龍電影獎》上並肩封王封后，證明感情與事業能同步登頂，也寫下韓國電影史上前所未有的夫妻雙冠紀錄。愛情長跑10多年的金宇彬與申敏兒，終於在2025年修成正果宣布12月結婚，消息一出瞬間被封為「最感人結局」。2人因拍攝服飾廣告相識，自2015年公開交往以來始終低調相守，尤其金宇彬歷經鼻咽癌抗病低潮，申敏兒一路陪伴不離不棄，被外界視為演藝圈最穩定、也最具代表性的真實愛情。歷經風雨後步入婚姻，這場遲來的婚訊，不只感動無數粉絲，也成為2025年韓國娛樂圈最溫暖、最具象徵意義的一樁喜事。台南女孩周子瑜赴韓打拚出道10年，終於在2025年回家開唱，登上高雄世運吸11萬觀眾支持，10年的海外征戰後的「真正回家場」，讓全場ONCE集體淚崩。她自2015年以TWICE成員身分出道後便長年在海外活動，歷經揮國旗事件遭黃安舉報、被JYP推上台鞠躬道歉稱「我是中國人」，一路走過國際爆紅、輿論風暴與無數世界巡演，卻始終未能正式以偶像身分在家鄉舉辦個人或團體演唱會。直到2025年夢想終於成真，子瑜一踏上高雄世運舞台便情緒潰堤，TWICE成員也全都理解這一刻得來不易，盡可能把時間留給她，整個畫面格外動人。南韓指標性頒獎典禮AAA在2025年破天荒移師台灣舉辦，首度把最高規格的韓娛盛典（韓劇+K-POP）完整搬到台灣當主場，寫下台灣承辦國際級大型娛樂典禮的新里程碑。從場館規模、動員人數到40組藝人陣容全比照首爾等級，不只帶動城市觀光、住宿與周邊商機全面爆發，也讓台灣一舉升級為亞洲巡演與頒獎典禮的重要戰略據點，被寫進韓流產業版圖的關鍵。