2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）即將於明年3月強勢回歸，這項全球棒球最盛大的賽事，將集結20支來自五大洲的國家隊伍爭奪世界冠軍頭銜。MLB官網也特別整理出本屆經典賽開打前，球迷必須知道的八大焦點，其中我國赫然在列，該文點出中華隊在2024年爆冷奪世界12強棒球賽冠軍，也讓人期待本次賽事還能創造什麼樣的驚奇。
賽事3月5日開打 中華隊對澳洲揭開序幕
本屆經典賽將於台灣時間3月5日在東京巨蛋開打，由中華隊迎戰澳洲隊率先登場。其他三組的比賽將於3月6日展開，分別在波多黎各聖胡安的Hiram Bithorn體育場、休士頓Daikin Park，以及邁阿密loanDepot park進行。
本屆賽事八大焦點故事
大聯盟專欄作家Michael Clair去年在12強賽期間就多次撰寫我國棒球故事，包括後續的WBC資格賽，他皆有持續追蹤。這次經典賽他也列出了8大焦點故事，其中就包括了「中華隊能否延續2024年Premier12奪金氣勢？」受到外界好奇和矚目。
⚾一、日本挑戰衛冕，已三度奪冠的他們是否能再創歷史？
⚾二、美國隊尋求復仇，陣容空前強大，能否奪回2017年以來的冠軍？
⚾三、多明尼加與韓國能否復甦？ 這兩支強權在2023年竟小組出局，2026年能否捲土重來？
⚾四、捷克再度登場，這支以業餘球員為主的球隊將再創佳話？電工投手Ondřej Satoria三振大谷的畫面仍歷歷在目。
⚾五、中華隊能否延續2024年世界12強棒球賽（Premier12）奪金氣勢？ 這是台灣史上首面國際頂級賽金牌，2026年能否再進一步？
⚾六、傳奇教頭貝克（Dusty Baker）掌兵符，帶領尼加拉瓜出征第2度經典賽。
⚾七、波多黎各能否終結銀牌宿命？ 曾於2013與2017年兩度屈居亞軍。
⚾八、本屆黑馬是誰？ 2023年由墨西哥打進四強掀起熱潮，2026年的驚奇隊伍會是哪一國？
門票與收視資訊
目前聖胡安場地的門票已開賣，東京、休士頓與邁阿密的單場票券將於2026年1月15日開放購買。美國觀眾可透過FOX體系（FOX、FS1、FS2、FOX Sports App、Tubi等）收看賽事，日本觀眾則可透過Netflix收看日語轉播。
賽制與賽程
本屆經典賽共分為四個小組，每組五隊進行單循環賽，小組前兩名晉級八強。東京組晉級隊伍將前往邁阿密，聖胡安組的晉級隊則將前往休士頓。準決賽與冠軍戰都將於邁阿密進行，最終冠軍戰預定在3月17日登場。
參賽隊伍如何產生？
2023年WBC各組前四名自動獲得2026年參賽資格，最後一名需經過資格賽爭取門票。中華隊與尼加拉瓜於台北資格賽中晉級，哥倫比亞與巴西則從圖森資格賽出線。
大咖球星再度齊聚
眾多球星已確認參賽，包括2023年MVP大谷翔平、波多黎各隊的Francisco Lindor、委內瑞拉隊長Salvador Perez，以及美國隊將帶著歷來最強陣容尋求復仇奪冠。各隊的最終名單將於2026年2月初公布。
消息來源：MLB
我是廣告 請繼續往下閱讀
本屆經典賽將於台灣時間3月5日在東京巨蛋開打，由中華隊迎戰澳洲隊率先登場。其他三組的比賽將於3月6日展開，分別在波多黎各聖胡安的Hiram Bithorn體育場、休士頓Daikin Park，以及邁阿密loanDepot park進行。
本屆賽事八大焦點故事
大聯盟專欄作家Michael Clair去年在12強賽期間就多次撰寫我國棒球故事，包括後續的WBC資格賽，他皆有持續追蹤。這次經典賽他也列出了8大焦點故事，其中就包括了「中華隊能否延續2024年Premier12奪金氣勢？」受到外界好奇和矚目。
⚾一、日本挑戰衛冕，已三度奪冠的他們是否能再創歷史？
⚾二、美國隊尋求復仇，陣容空前強大，能否奪回2017年以來的冠軍？
⚾三、多明尼加與韓國能否復甦？ 這兩支強權在2023年竟小組出局，2026年能否捲土重來？
⚾四、捷克再度登場，這支以業餘球員為主的球隊將再創佳話？電工投手Ondřej Satoria三振大谷的畫面仍歷歷在目。
⚾五、中華隊能否延續2024年世界12強棒球賽（Premier12）奪金氣勢？ 這是台灣史上首面國際頂級賽金牌，2026年能否再進一步？
⚾六、傳奇教頭貝克（Dusty Baker）掌兵符，帶領尼加拉瓜出征第2度經典賽。
⚾七、波多黎各能否終結銀牌宿命？ 曾於2013與2017年兩度屈居亞軍。
⚾八、本屆黑馬是誰？ 2023年由墨西哥打進四強掀起熱潮，2026年的驚奇隊伍會是哪一國？
目前聖胡安場地的門票已開賣，東京、休士頓與邁阿密的單場票券將於2026年1月15日開放購買。美國觀眾可透過FOX體系（FOX、FS1、FS2、FOX Sports App、Tubi等）收看賽事，日本觀眾則可透過Netflix收看日語轉播。
賽制與賽程
本屆經典賽共分為四個小組，每組五隊進行單循環賽，小組前兩名晉級八強。東京組晉級隊伍將前往邁阿密，聖胡安組的晉級隊則將前往休士頓。準決賽與冠軍戰都將於邁阿密進行，最終冠軍戰預定在3月17日登場。
參賽隊伍如何產生？
2023年WBC各組前四名自動獲得2026年參賽資格，最後一名需經過資格賽爭取門票。中華隊與尼加拉瓜於台北資格賽中晉級，哥倫比亞與巴西則從圖森資格賽出線。
大咖球星再度齊聚
眾多球星已確認參賽，包括2023年MVP大谷翔平、波多黎各隊的Francisco Lindor、委內瑞拉隊長Salvador Perez，以及美國隊將帶著歷來最強陣容尋求復仇奪冠。各隊的最終名單將於2026年2月初公布。