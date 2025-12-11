球迷必須知道的八大焦點，其中我國赫然在列，該文點出中華隊在2024年爆冷奪世界12強棒球賽冠軍

▲中華隊於2024世界棒球12強一舉奪冠，期間擊敗美國、日本等國際列強，寫下傳奇一頁，但由於賽制與主辦方不同，想參加2026年經典賽，還得從資格賽打起。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲中華隊明年經典賽確定被分入C組。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC）即將於明年3月強勢回歸，這項全球棒球最盛大的賽事，將集結20支來自五大洲的國家隊伍爭奪世界冠軍頭銜。MLB官網也特別整理出本屆經典賽開打前，，也讓人期待本次賽事還能創造什麼樣的驚奇。本屆經典賽將於台灣時間3月5日在東京巨蛋開打，由中華隊迎戰澳洲隊率先登場。其他三組的比賽將於3月6日展開，分別在波多黎各聖胡安的Hiram Bithorn體育場、休士頓Daikin Park，以及邁阿密loanDepot park進行。大聯盟專欄作家Michael Clair去年在12強賽期間就多次撰寫我國棒球故事，包括後續的WBC資格賽，他皆有持續追蹤。這次經典賽他也列出了8大焦點故事，其中就包括了「中華隊能否延續2024年Premier12奪金氣勢？」受到外界好奇和矚目。⚾一、⚾二、，能否奪回2017年以來的冠軍？⚾三、多明尼加與韓國能否復甦？ 這兩支強權在2023年竟小組出局，2026年能否捲土重來？⚾四、捷克再度登場，這支以業餘球員為主的球隊將再創佳話？電工投手Ondřej Satoria三振大谷的畫面仍歷歷在目。⚾五、這是台灣史上首面國際頂級賽金牌，2026年能否再進一步？⚾六、傳奇教頭貝克（Dusty Baker）掌兵符，帶領尼加拉瓜出征第2度經典賽。⚾七、波多黎各能否終結銀牌宿命？ 曾於2013與2017年兩度屈居亞軍。⚾八、，2026年的驚奇隊伍會是哪一國？目前聖胡安場地的門票已開賣，東京、休士頓與邁阿密的單場票券將於2026年1月15日開放購買。美國觀眾可透過FOX體系（FOX、FS1、FS2、FOX Sports App、Tubi等）收看賽事，日本觀眾則可透過Netflix收看日語轉播。本屆經典賽共分為四個小組，每組五隊進行單循環賽，小組前兩名晉級八強。東京組晉級隊伍將前往邁阿密，聖胡安組的晉級隊則將前往休士頓。準決賽與冠軍戰都將於邁阿密進行，最終冠軍戰預定在3月17日登場。2023年WBC各組前四名自動獲得2026年參賽資格，最後一名需經過資格賽爭取門票。中華隊與尼加拉瓜於台北資格賽中晉級，哥倫比亞與巴西則從圖森資格賽出線。眾多球星已確認參賽，包括2023年MVP大谷翔平、波多黎各隊的Francisco Lindor、委內瑞拉隊長Salvador Perez，以及美國隊將帶著歷來最強陣容尋求復仇奪冠。各隊的最終名單將於2026年2月初公布。