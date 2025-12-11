在美國佛州奧蘭多舉行的冬季會議中，日本右投今井達也的經紀人、知名大牌經紀人波拉斯（Scott Boras）接受媒體訪問，揭露今井的美職轉隊交涉進度。他強調，今井的市場價值極高，「多支球隊已接觸，我們預計會在冬會後進一步展開面談」。而談到外界熱議的「打倒道奇論」時，波拉斯也未否認自己的客戶具有這種企圖心，直言今井對於大谷翔平和山本由伸懷有敬意，但也有與偉大選手競爭的天性

今井達也又年輕又強　身價被看好

波拉斯強調今井達也擁有絕佳的速球與變化球能力，尤其是最快可達98英里（約158公里）的速球與優質變速球，使得多支球團評估他為「先發輪值的1號或2號人選」。他還指出，今井年僅27歲，與其他今冬熱門自由球員如瓦德茲（Framber Valdez，32歲）、金恩（Michael King，30歲）相比，更具未來發展性。

他是本次市場上最年輕、最有球威的投手之一，市場對他興趣濃厚。我們已經與多支球團進行深度討論。」波拉斯自信表示。

今井達也向道奇隊下戰帖？波拉斯：他喜歡競爭

此外，面對媒體提問今井達也是否刻意向道奇隊、大谷翔平與山本由伸下戰帖時，波拉斯表示：「他對道奇隊和大谷、山本懷有敬意，想與偉大的選手競爭，這是他在日本一貫的態度，他樂於挑戰強敵。」

據報導，今井的合約預估總值上看7年1.54億美元（約新台幣45億元），極可能成為本季轉會市場的焦點之一。傳聞中有意參與爭奪戰的隊伍包括大都會、洋基、費城人與小熊等資金雄厚的球隊。

▲日本職棒埼玉西武獅王牌今井達也將透過入札制度挑戰大聯盟，被美媒《The Athletic》評為本季自由市場最超值的球員之一，若能投出前田健太的水準，這筆投資相當划算。（圖／記者葉政勳攝）
▲日本職棒埼玉西武獅王牌今井達也將透過入札制度挑戰大聯盟。（圖／記者葉政勳攝）
岡本和真受矚目　阿隆索外的選擇

除了今井達也外，波拉斯也代表另一位日本球星——讀賣巨人主砲岡本和真（29歲）進行談判，他在會中透露，多支對右打強打者有需求的球隊，已對岡本展現高度興趣。「有些對阿隆索（Pete Alonso）興趣不大的球隊，反而轉而鎖定岡本。」波拉斯表示。雖然岡本在日本多以三壘為主，但他也具備一壘守備能力，給予球隊更多佈陣選擇。

目前傳出對岡本有強烈興趣的球隊包括紅襪、海盜與藍鳥。他預計將於近日內飛往美國，展開面談與球場實地視察行程，進一步確認生涯下一步。岡本曾是日本職棒的經典強打代表之一，具備超過30轟以上的穩定火力，若轉戰美職，勢必也將成為市場關注焦點。

▲日職全壘打王村上宗隆正式挑戰大聯盟，但美媒爆料洛杉磯道奇對他興趣缺缺。專家指出，村上對「速球」的應對能力存疑，是道奇高層未將他列入補強雷達的主因。（圖／美聯社／達志影像）
▲多支對右打強打者有需求的球隊，已對岡本展現高度興趣。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：日刊體育

