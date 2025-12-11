今井對於大谷翔平和山本由伸懷有敬意，但也有與偉大選手競爭的天性

▲日本職棒埼玉西武獅王牌今井達也將透過入札制度挑戰大聯盟。（圖／記者葉政勳攝）

雖然岡本在日本多以三壘為主，但他也具備一壘守備能力

▲多支對右打強打者有需求的球隊，已對岡本展現高度興趣。（圖／美聯社／達志影像）

在美國佛州奧蘭多舉行的冬季會議中，日本右投今井達也的經紀人、知名大牌經紀人波拉斯（Scott Boras）接受媒體訪問，揭露今井的美職轉隊交涉進度。他強調，「多支球隊已接觸，我們預計會在冬會後進一步展開面談」。而談到外界熱議的「打倒道奇論」時，，直言波拉斯強調。他還指出，今井年僅27歲，與其他今冬熱門自由球員如瓦德茲（Framber Valdez，32歲）、金恩（Michael King，30歲）相比，更具未來發展性。，市場對他興趣濃厚。我們已經與多支球團進行深度討論。」波拉斯自信表示。此外，面對媒體提問今井達也是否刻意向道奇隊、大谷翔平與山本由伸下戰帖時，波拉斯表示：「，這是他在日本一貫的態度，他樂於挑戰強敵。」據報導，今井的合約預估總值上看7年1.54億美元（約新台幣45億元），極可能成為本季轉會市場的焦點之一。傳聞中等資金雄厚的球隊。除了今井達也外，波拉斯也代表另一位日本球星——讀賣巨人主砲岡本和真（29歲）進行談判，他在會中透露，多支對右打強打者有需求的球隊，已對岡本展現高度興趣。「」波拉斯表示。，給予球隊更多佈陣選擇。。他預計將於近日內飛往美國，展開面談與球場實地視察行程，進一步確認生涯下一步。岡本曾是日本職棒的經典強打代表之一，具備超過30轟以上的穩定火力，若轉戰美職，勢必也將成為市場關注焦點。