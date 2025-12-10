我是廣告 請繼續往下閱讀

台中潭子區市定古蹟「摘星山莊」發生工安意外，今（10）日下午2時許，一名65歲吳姓工人在工地進行拆除作業時，在搬磚過程中，疑因磚塊太重，導致工人不慎跌倒，撞擊頭部昏迷。警消獲報到場時，工人有臉部外傷、已無生命跡象，經急救後送往慈濟醫院搶救，但因傷勢過重，於下午4時45分宣告不治，意外原因和死因正由主辦單位與警方調查中。台中市消防局今下2時34分獲報，潭子區潭富路二段工地修復工程有人需救護，據報案人表示執行工地整修拆除作業時，有1名工人倒地，臉部有傷口，派遣潭子分隊出動1車3人前往救護。警消到場後，救護車載送65歲男子就醫，臉部外傷，創傷OHCA，經予急救處置後送往台中慈濟醫院，醫院急救後宣告不治。警方鑑識人員進行現場勘查，製作相關筆錄，並報請司法相驗，後續也同步通報台中市勞動檢查處，釐清意外發生原因及有無工安疏失。台中市政府勞工局表示，「摘星山莊」修復工程由文利營造有限公司承攬，部分拆除工程交付勝堃工程行，死者吳男為勝堃工程行所僱勞工，詳細事發原因尚待調查釐清，後續將派員稽查，若查有違反職業安全衛生法，將處3萬至30萬元罰鍰，並停工處分。此外，勞工局也啟動職業災害檢查，將慰問罹災者家屬，並啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理後續事宜。文化局表示，文化局長陳佳君、文資處長李智富及潭子區長劉汶軒接獲通報後，隨即代表市長盧秀燕前往關心並致贈慰問金，後續將全力協助家屬治喪及災害死亡救助相關事宜，陪伴家屬度過難關。摘星山莊又稱潭子林宅，是台中市潭子區大豐里的四合院，為曾參加太平天國戰役的軍人林其中在清同治10年建立，光緒5年落成。1997年12月因建商計畫拆除而立即列為古蹟，成為中華民國政府向民間購買古蹟的首例，同時也促進「古蹟土地容積移轉辦法」通過，並在2014年修復完成。