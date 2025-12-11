我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超級新人卡斯特 （Stephon Castle）打出超越年齡的成熟，平均17.4分、5.8籃板、7.4助攻。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人與聖安東尼奧馬刺將在NBA CUP迎來淘汰賽對決。不同於例行賽的循序調整，這場八強戰是標準的一戰決生死，輸球就淘汰。湖人擁有NBA美國職籃（National Basketball Association）MVP等級的Luka Doncic、身手全面爆發的Austin Reaves，加上LeBron James逐漸回穩的控場能力，本季17勝6敗的戰績足以展現競爭力。湖人近況強勢，Doncic在上一場對76人的比賽轟下31分、15籃板與11助攻，再度提醒全聯盟他本季平均35分、9.2籃板、9.1助攻的火力已經逼近MVP領先者。Reaves在LeBron缺陣期間扛下明星球權，近9戰平均28.4分、5.5籃板、6.7助攻，命中率上看50.9%，成為湖人盃賽進攻的第二發動機。湖人整體118.3的進攻效率位居聯盟前段，戰術選擇也明確：大量以Doncic為核心的擋拆創造錯位，再以Reaves做為第二持球點補刀，穿插Ayton在禁區的高效率終結。這樣的配置在一場定生死的NBA CUP淘汰賽特別致命，因為湖人擁有「最能一口氣贏下比賽的明星」。而更關鍵的是湖人擁有大賽經驗。LeBron的傳導與場上調度能力，在盃賽這種更接近季後賽尺度的環境中極具價值，即使他不需要大量得分，也能讓湖人進攻運轉更加平順。馬刺雖然少了Wembanyama這位改變比賽的7呎4禁區怪物，但整體火力依舊不可輕視。，搭配Devon Vassell的外線與Harrison Barnes、Julian Champagnie的投射能力，使馬刺擁有聯盟前六的進攻火力（平均119.6分）。兩隊此前在例行賽交手，湖人曾以118：116險勝，而當時Wembanyama仍在陣中，是馬刺最大的錯位優勢。然而這次馬刺必須在禁區高度不占優勢的情況下，以轉換速度、後場壓力與外線命中率，嘗試拉開湖人防線。馬刺要贏，需要三件事同時發生：Fox打出接近巨星級別的攻擊，Castle能撐起第二持球點，而外線要在開局快速命中數球，迫使湖人更換防守策略。但在淘汰賽尺度下，他們對抗Doncic與Reaves的穩定性，仍是最大不確定因素。湖人方面，Maxi Kleber因背部拉傷列為questionable，但不影響主體輪替。馬刺則確定Wembanyama因左小腿傷勢缺席，這直接讓球隊失去禁區護框、換防高度與高位策應能力。沒有Wemby的馬刺，將面臨Ayton在內線的巨大壓力，也失去最有效封鎖Doncic高拋與後撤步三分的防守選項。