曾在自由市場一度乏人問津，重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）如今用實力證明自己值得一份頂級合約！根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，阿隆索在今（11）日與巴爾的摩金鶯達成協議，雙方將簽下一份為期5年、總值高達1.55億美元（約新台幣48.3億元）的鉅額合約，金鶯不僅補進夢寐以求的重砲手，也象徵阿隆索這場「賭上職業生涯」的豪賭大獲全勝。事實上，現年30歲的阿隆索在去年休賽季過得並不順遂。當時投入自由市場的他，因2024賽季表現下滑，雖然仍有一定的全壘打產量，但整體攻擊指數（OPS+）降至生涯新低的122，加上年齡與守備位置的劣勢，導致缺乏球隊願意提供長約。最終，他不得不接受紐約大都會開出的2年5400萬美元合約，但合約中附帶一個關鍵的「逃脫條款」，允許他在打完一年後跳脫合約。阿隆索正是利用這個機會，將自己置於不成功便成仁的處境，成功用成績重新證明身價。這場賭注在2025年賽季收到了驚人的回報。阿隆索成功擺脫低潮，繳出打擊率0.272、上壘率0.347、長打率0.524的亮眼成績單，並轟出38發全壘打，攻擊指數（OPS+）回升至144。阿隆索在打擊策略上變得更具侵略性，有效降低了三振率。儘管在大都會主場這種對打者較不友善的球場比賽，他的長打率仍比前一年大幅提升了0.080。此外，他的擊球初速更是暴增，平均達到93.5英里（約150.5公里），排在全聯盟前3%，比他過往的生涯最佳數據還快了近3英里。這些進階數據說服了金鶯球團，相信他的進化是貨真價實的。金鶯隊在休賽季求才若渴，先前曾對費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）開出具有競爭力的報價，也曾接觸過外野手塔克（Kyle Tucker），但在爭奪失利後，他們將目光鎖定在阿隆索身上。金鶯急需升級一壘防區的火力，原先的主戰一壘手蒙卡斯特（Ryan Mountcastle）上季表現低於聯盟平均水準。儘管金鶯主場在調整左外野全壘打牆後，對右打者相當不利，但阿隆索驚人的怪力被認為足以克服這項場地劣勢，預計將直接扛起球隊中心打線的重任。