我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航公布11月營運成績，合併營收達184.82億元，創下歷史同期新高。其中客運營收110.91億元、貨運51.18億元，均維持旺盛動能；累計前11月合併營收達2000.72億元。長榮航指出，11月美洲航線因感恩節旅運潮，訂位明顯成長；歐洲航線持續保持約85%的高乘載率。而東南亞市場動能最強，河內、清邁等旅遊航線平均載客率超過95%，曼谷線也因旅遊熱潮與北美轉機效應加持，需求持續升溫。日本線則因楓葉季全面展開，帶動載客量一路走強。中國航線延整體載客率維持在85%以上。新開航的釜山線，自10月啟航以來市場反應火熱，載客率穩定站上95%。為滿足需求，長榮航空將於2月12日至22日改以A330-300執飛，並自2月23日至3月28日把班次由每週7班增至10班。貨運方面，受感恩節促銷帶動跨境電商需求，加上消費性電子產品與台灣AI伺服器、半導體出口強勢，年底旺季效應使貨量與價格同步回升，推升11月貨運營收表現。