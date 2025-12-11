我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝京穎每天都在忙著拍八點檔。（圖／翻攝自IG@orange_hsieh）

Energy成員張書偉日前閃兵被捕，工作全面停擺，老婆謝京穎則是積極投入八點檔拍攝，未料被網友發現身形圓潤不少，小腹微凸，有懷孕的跡象。對此，謝京穎也透過經紀公司回應，她可能只是忙碌水腫，因為最近一直在工作，戲也快殺青，正在趕拍中。謝京穎在八點檔中穿著緊身裙子，小腹微凸，臉頰也比過去圓潤許多，被外界質疑有孕，謝京穎所屬經紀公司鳳凰藝能回應：「謝京穎一直在工作，近期《好運來》也要完結篇了，正在趕拍中；可能因為工作忙碌，所以螢光幕上顯得水腫吧。」張書偉10月底涉嫌閃兵被捕，以50萬元交保，目前工作全面停擺，不過明年1月的演唱會仍如期開唱，當初張書偉被上銬時，表示自己早知有這天，謝京穎也在IG發文「這場雨下得很大很急」，並感謝粉絲的等待，會努力撐過這段時間。