我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在昨（10）日迎來重磅補強，以3年6900萬美元（約為108億台幣）簽下紐約大都會終結者迪亞茲（Edwin Díaz），渴望補足牛棚深度劍指3連霸，而主帥羅伯斯（Dave Roberts）在接受媒體採訪時，更罕見給出最高評價，稱迪亞茲「或許是全聯盟最頂尖的終結者」。道奇在今年賽季雖然成功衛冕，不過牛棚問題困擾著球隊整季，而補強後援戰力也被視為球隊休賽季的首要任務。就在多家媒體披露迪亞茲加盟道奇的隔日，道奇總教練羅伯斯在接受《SportsNet LA》訪問時也難掩欣喜，談到迪亞茲時表示，這是一個令人興奮的名字，他大概是球界最好的終結者，能在比賽最後階段派上用場。羅伯斯也談到道奇現有牛棚配置，他認為2025年成績雖然不如預期，但團隊仍具實力，強調自己相信幾位投手會找回狀態，對目前的陣容也感到滿意。我們會持續追求提升，而休賽季還剩很多時間。即使維持現狀，我對2026年的牛棚仍相當有信心。2024年休賽季，道奇簽下史考特（Tanner Scott）可望能接下球隊守護神位置，不料整季他的狀況不佳，甚至在季後賽基本上是毫無貢獻，於是道奇在明年迎來迪亞茲勢必是想徹底解決終結者人選的問題。31歲的迪亞茲被公認為現役最具宰制力的守護神之一，生涯累積253次救援成功。本季他出賽62場，繳出6勝3敗23救援、防禦率1.63的亮眼成績，火球最高突破160公里，搭配銳利滑球，使他多年來穩居大聯盟頂尖終結者之列。