近期天氣逐漸轉冷，不少人早已把羽絨外套拿出來穿搭，而在台灣不少人都會選擇前往日本服飾品牌「UNIQLO」門市購買保暖外套，但UNIQLO羽絨外套如此多，究竟哪款最厲害、最暖呢？近期日本YouTuber兼服飾公司代表董事「Matome（まとめ）」就買下UNIQLO全系列羽絨外套進行實測，綜合結果最推薦「無縫羽絨外套」，在日本當地購入新台幣不到3千元，且十分保暖又百搭，簡簡單單就能穿出今年冬天時尚造型。
UNIQLO最強羽絨外套是哪款？達人實測認證是它
根據日媒《日刊SPA!》報導，日本YouTuber「Matome（まとめ）」是服飾公司RePLAY代表董事（代表取締役），公司業務針對品牌、選品店、二手服飾與網路媒體都有涉略，而他本人經常透過YouTube頻道拍攝影片，提供給大眾時尚資訊與穿搭建議。
近日Matome發布影片，他在全新企劃中買下UNIQLO全系列羽絨外套進行實測，在眾多羽絨外套中，他最推薦的就是UNIQLO「無縫羽絨外套」。Matome強調，這款羽絨外套厲害之處，就算是高預算消費者也能到滿意。
羽絨外套怎麼挑才對？達人教「1關鍵」穿得簡單又時尚
Matome說明，對於一般成年男性來說，穿搭最重要的就是展現「成熟感」，他發現市面上部分羽絨外套會採色塊拼接、口袋繁多或拉鍊誇張等設計，希望藉由浮誇元素讓單品變得時尚潮流，但過多的元素組合，反而會顯得幼稚，對於講究成熟感的男子來說，不是較好的選擇，且穿搭較困難，也不易呈現時尚感。
Matome認為，羽絨外套源自於戶外裝備，本身屬於休閒風格的服飾，因此建議成年男性挑選羽絨外套時，可以選擇設計上較為極簡、簡約的款式，而「無縫羽絨外套」正好符合這一原則。
UNIQLO「無縫羽絨外套」高CP值！無縫設計成保暖關鍵
Matome提到，UNIQLO「無縫羽絨外套」在設計上沒有明顯的色塊拼接，且將拉鍊隱藏，口袋也較為不顯眼，甚至沒有一般市面上羽絨外套常有的縫線明顯問題，與品名「無縫」一詞相當吻合，展現精緻與成熟。
至於保暖與實用度方面，因該款外套填充物由90%羽絨、10%羽毛組成，加上採用蓬鬆度（Fill Power）達750以上的羽絨材料，且縫線少，領口偏高，下擺還配有抽繩和可調整的袖口設計，讓該款外套兼具輕量與高保暖功能，幾乎不會有冷風從隙縫吹進衣內，而該款外套版型偏大，若選擇黑色身形收縮效果明顯，成熟風味也十足。
Matome最後總結，該款羽絨集結「穿搭簡易、材質佳、保暖性強」等功能，加上無縫設計成最大亮點，而單件價格不貴，僅需要14900日圓（約新台幣2844元），屬於CP值極高產品，加上版型偏時尚，在UNIQLO中經典款中較為少見，消費者只需單穿上它，就能輕鬆展現今年冬季時尚造型。
UNIQLO「無縫羽絨外套」台灣買得到！售價、尺寸一次看
記者實際查詢UNIQLO官網，該款貨號為「481608」，目前在台灣也有販售，屬於男款，顏色部分提供黑色、米白色、咖啡色三款，尺寸從S到XL皆有，但單件定價比日本UNIQLO貴，一件要價3990元。
而目前該款在日本、台灣都擁有高評價，多數顧客都給予「保暖性極佳，而且沒有任何問題，款式也很時尚」、「這件衣服穿起來舒適又保暖，雖然是經典款，但很好看」等正面評語，倘若民眾今年冬天還缺一件羽絨外套，不妨可以參考看看。
資料來源：日刊SPA!、日本UNIQLO、台灣UNIQLO
