UNIQLO最強羽絨外套是哪款？達人實測認證是它

UNIQLO「無縫羽絨外套」

▲日本YouTuber「Matome（まとめ）」最推薦是UNIQLO「無縫羽絨外套」，強調就算是高預算消費者也能感到滿意。（圖／日本UNIQLO官網）

羽絨外套怎麼挑才對？達人教「1關鍵」穿得簡單又時尚

但過多的元素組合，反而會顯得幼稚，對於講究成熟感的男子來說，不是較好的選擇，且穿搭較困難，也不易呈現時尚感。

因此建議成年男性挑選羽絨外套時，可以選擇設計上較為極簡、簡約的款式，而「無縫羽絨外套」正好符合這一原則。

▲Matome認為，「無縫羽絨外套」符合設計極簡、簡約原則，不只能展現成熟穩重，單穿一件就能簡單展現時尚感。（圖／まとめ | CTHY YouTube）

UNIQLO「無縫羽絨外套」高CP值！無縫設計成保暖關鍵

在設計上沒有明顯的色塊拼接，且將拉鍊隱藏，口袋也較為不顯眼，甚至沒有一般市面上羽絨外套常有的縫線明顯問題，與品名「無縫」一詞相當吻合

由90%羽絨、10%羽毛組成，加上採用蓬鬆度（Fill Power）達750以上的羽絨材料，且縫線少，領口偏高，下擺還配有抽繩和可調整的袖口設計，讓該款外套兼具輕量與高保暖功能，幾乎不會有冷風從隙縫吹進衣內

而單件價格不貴，僅需要14900日圓（約新台幣2844元），屬於CP值極高產品，加上版型偏時尚，在UNIQLO中經典款中較為少見

▲UNIQLO「無縫羽絨外套」由90%羽絨、10%羽毛組成，加上採用蓬鬆度（Fill Power）達750以上的羽絨材料，且縫線少、領口偏高，下擺還配有抽繩和可調整的袖口設計，讓該款外套兼具輕量與高保暖功能。（圖／まとめ | CTHY YouTube）

UNIQLO「無縫羽絨外套」台灣買得到！售價、尺寸一次看

目前在台灣也有販售，屬於男款，顏色部分提供黑色、米白色、咖啡色三款，尺寸從S到XL皆有，但單件定價比日本UNIQLO貴，一件要價3990元。