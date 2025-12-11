我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志6日疑似手誤，上傳自己的光頭自拍照後，隨即又將照片刪除。（圖／黃明志IG@namewee）

▲謝侑芯（如圖）屍檢已完成，遺體火化後以骨灰形式返台。（圖／謝侑芯IG＠irisirisss900）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，被疑涉毒與謀殺，需等待驗屍與毒檢報告送交檢方。而警方昨（10）日證實，已再度延長黃明志的口頭保釋期至明年1月11日，期間同樣禁止出入境，這已經是黃明志第3度被延保。他本人6日時。曾在IG限時動態上傳一張自己的光頭自拍後，隨即又火速刪除，狀態似乎很憔悴。據馬來西亞《中國報》報導，警方證實黃明志延保至明年1月11日。他昨日下午身穿黑衣，戴著黑色帽子與口罩，在律師等人的陪同下再度抵達警局，進行長達2小時的延保程序，直到下午5點46分才搭車離開，而這已經是黃明志第3度延長口頭保釋期限。黃明志在保釋期間被禁止出境，所以今年也取消原定要來台參加的走鐘獎頒獎典禮。至於他是否會再度被警方扣押，要看謝侑芯的屍檢報告檢方如何解讀。目前法醫相驗已經完成，謝侑芯的遺體已交還給家屬進行火葬並將骨灰運回台灣。黃明志6日則在IG限時動態上傳一張自己的光頭自拍照，疑似是不小心失誤，他很快就將照片刪除，但還是被網友截圖存了下來。照片中的黃明志神情憔悴、雙頰凹陷，捲入命案後看起來日子很不好受。回顧整起案件，台灣網紅謝侑芯於10月22日被發現猝死於吉隆坡金三角悅榕莊酒店客房內。根據同房的黃明志口供，兩人當時正在酒店內討論影片拍攝專案，他發現謝侑芯在浴缸內昏迷後，曾嘗試進行心肺復甦術（CPR）急救無效，隨即呼叫救護車。警方趕抵現場後，在房內搜出約9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。黃明志的初步尿液檢測結果，對4種毒品呈陽性反應，案情隨後急轉直下，吉隆坡總警長拿督法迪爾這才宣布將謝侑芯猝死案轉為謀殺案，並通緝嫌疑人黃明志。在這期間黃明志一度失聯，直到11月5日凌晨才在女友及律師的陪同下到警局投案，被調查至11月13日才獲口頭保釋離開警局。