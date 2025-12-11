我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會連續2天損失2名陣中大將，先是在昨（10）日當家終結者迪亞茲（Edwin Díaz）轉投洛杉磯道奇，今（11）日陣中主砲阿隆索（Pete Alonso）也與巴爾的摩金鶯達成協議，將以5年總額1億5500萬美元（約為45億台幣）轉戰美東，再加上上個月外野主力尼莫（Brandon Nimmo）被送至德州遊騎兵，使大都會陣容在明年將歷經大洗牌，對此美媒也分析大都會面臨到的這一切其實都在意料之中。根據《MLB.com》分析，大都會在這一波球員出走並非措手不及，而是至少部分意識到解體不可避免。報導透露，球隊對阿隆索並未提出正式延長合約，顯示管理層早已預期他將在自由市場尋求大約。同時，針對迪亞茲，大都會開出的6600萬美元合約也被視為誠意有限，使得迪亞茲陣營不再期待球隊能與道奇匹敵，最終結束談判。在今年休賽季離隊的阿隆索、迪亞茲與尼莫三人合計在大都會效力23個球季，是近年球隊最具影響力的代表性球員。特別是阿隆索，他不僅是三屆全壘打大賽冠軍，更超越史卓貝瑞（Darryl Strawberry），成為大都會史上全壘打王，深受球迷喜愛。對大都會來說，即便球隊這幾年砸下重金補強，成績依舊停滯不前。自2019年迄今，除2024年外，大都會在季後賽僅贏過一場勝利。本季更以15年、7億6500萬美元（約為228億台幣）的空前合約網羅索托（Juan Soto），仍無緣季後賽，令管理層決心「重新洗牌」。報導指出，球團編成本部長史坦恩斯（David Stearns）認為，防守失分過多是近年表現不佳的關鍵。其中阿隆索與尼莫皆被評為守備低於平均，使他們成為調整方向之一。《MLB.com》更直言：「史坦恩斯動搖了球隊的根基，這是無法回頭的決定。2026年的大都會面貌勢必全面翻新。」對球迷而言，這是殘酷的轉折，但從管理層角度，或許是走出長期停滯的一次必要陣痛。