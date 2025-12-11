我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會連續2天損失2名陣中大將，先是在昨（10）日當家終結者迪亞茲（Edwin Díaz）轉投洛杉磯道奇，今（11）日陣中主砲阿隆索（Pete Alonso）也與巴爾的摩金鶯達成協議，將以5年總額1億5500萬美元（約為242億台幣）轉戰美東，對此位了彌補戰力的損失，預期也將會在自由市場中尋找大物，而《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）也透露大都會目前關注的幾名戰力人選。大都會不到2天時間便痛失2大看板球星，使球隊在短短25小時內同時失去「主砲＋終結者」，對於大都會來說無疑是一大損失，雖然先前補強了威廉斯（Devin Williams），勉強補上迪亞茲的角色，但阿隆索火力的空缺，無論長打或穩定性，都極難在短期內找到等價替代。隨著2名核心球員的離隊，大都會手中也騰出了龐大薪資空間。依據《MLB Network》資深記者海曼報導，球隊已密切關注強打外野手塔克（Kyle Tucker）以及貝林傑（Cody Bellinger），兩人皆具備長打能力，可望部分彌補阿隆索本季38轟、126打點、OPS .871 的火力。然而，即便補進重砲外野手，也無法直接取代阿隆索原先在一壘的貢獻，而大都會預期也會將維恩托斯（Mark Vientos）轉往一壘，如果真的要補強右打一壘手，旅美呼聲極高的岡本和真也是在關注名單之一。除了補打線，大都會也可能將資源集中在先發輪值補強上。根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）消息，球隊已與右投金恩（Michael King）進行線上會談；《MLB Network》記者莫羅西也指出，大都會上月已與太空人左投瓦爾德斯（Framber Valdez）接觸。