美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會連續2天損失2名陣中大將，先是在昨（10）日當家終結者迪亞茲（Edwin Díaz）轉投洛杉磯道奇，今（11）日陣中主砲阿隆索（Pete Alonso）也與巴爾的摩金鶯達成協議，將以5年總額1億5500萬美元（約為242億台幣）轉戰美東，對此位了彌補戰力的損失，預期也將會在自由市場中尋找大物，而《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）也透露大都會目前關注的幾名戰力人選。

我是廣告 請繼續往下閱讀
25小時內損失2名大將　投打皆有大損失

大都會不到2天時間便痛失2大看板球星，使球隊在短短25小時內同時失去「主砲＋終結者」，對於大都會來說無疑是一大損失，雖然先前補強了威廉斯（Devin Williams），勉強補上迪亞茲的角色，但阿隆索火力的空缺，無論長打或穩定性，都極難在短期內找到等價替代。

騰出薪資空間　大都會轉而鎖定這些大物

隨著2名核心球員的離隊，大都會手中也騰出了龐大薪資空間。依據《MLB Network》資深記者海曼報導，球隊已密切關注強打外野手塔克（Kyle Tucker）以及貝林傑（Cody Bellinger），兩人皆具備長打能力，可望部分彌補阿隆索本季38轟、126打點、OPS .871 的火力。

然而，即便補進重砲外野手，也無法直接取代阿隆索原先在一壘的貢獻，而大都會預期也會將維恩托斯（Mark Vientos）轉往一壘，如果真的要補強右打一壘手，旅美呼聲極高的岡本和真也是在關注名單之一。

除了補打者　大都會也可能找尋好投手

除了補打線，大都會也可能將資源集中在先發輪值補強上。根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）消息，球隊已與右投金恩（Michael King）進行線上會談；《MLB Network》記者莫羅西也指出，大都會上月已與太空人左投瓦爾德斯（Framber Valdez）接觸。

消息來源：《MLB》

更多MLB相關新聞：

道奇太自私？前守護神呼籲：大谷翔平等3位日籍選手都應打經典賽

道奇不讓大谷在WBC投球？前賽揚獎投手不滿：三本柱都應該要出賽

破解大谷有解方？中華隊備戰引進「國產神機」　完美復刻魔球軌跡

相關新聞

MLB／金鶯持續補強！尋找頂級先發投手　傳已和瓦德茲進行會談

MLB／宇宙道奇簽下迪亞茲！主帥羅伯斯超開心：他就是最強終結者

MLB／賭對了！重砲阿隆索5年48億轉戰金鶯　靠逃脫條款身價翻倍

MLB／今井達也真想要打倒道奇？波拉斯未否認　強調客戶絕非水貨