我是廣告 請繼續往下閱讀

▲生涯擁有217支全壘打、OPS生涯達.800的赫南德茲，被視為能有效填補皇家打線缺口的即戰力人選。（圖／取自洛杉磯道奇X）

根據《The Athletic》報導，洛杉磯道奇隊外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）可能成為交易對象，而堪薩斯皇家隊已浮上檯面，成為潛在追逐者之一。儘管赫南德茲連續兩年為道奇奪冠做出貢獻，但其守備問題仍是球隊難以忽視的隱憂。但對於皇家來說，在「美版大谷」卡利亞諾內（Jac Caglianone）等人尚未成熟的情況下，赫南德茲是補上外野火力的理想人選。報導指出，皇家隊本季在美聯中區排名第三，未能晉級季後賽，球隊目前急於尋求具備打擊火力的一壘或外野手，而赫南德茲的經驗與實績符合其補強需求。據消息人士透露，皇家已對他表達興趣。儘管道奇總管Brandon Gomes日前在冬季會議中表示，「目前聽來（交易右外野手）並不太現實」，但該報導仍指出，道奇對於是否交易赫南德茲抱持謹慎評估的態度，特別是在球隊力拚世界大賽三連霸的情況下，其防守端的短板成為一大隱憂。本季赫南德茲出賽的表現可圈可點，繳出打擊率.247、25支全壘打、89分打點與OPS .738的成績，繼加盟首年後再次扮演道奇打線重要一員。不過他在右外野的守備卻屢遭詬病，球隊高層也意識到必須正視防守強度的不足。另一方面，皇家隊本季的球隊OPS僅.706，在全聯盟排名第19名，明顯缺乏長打火力。原本被寄予厚望的卡利亞諾內，雖在右外野站穩腳步，但新秀球季只繳出打擊率.157、7轟、18打點的成績，仍難堪重任。中外野手伊斯貝爾（Kyle Isbel）與左外野手托爾伯特（Tyler Tolbert）同樣缺乏經驗，整體外野戰力尚未成熟。因此生涯擁有217支全壘打、OPS生涯達.800的赫南德茲，被視為能有效填補皇家打線缺口的即戰力人選。雖然尚未達成任何具體交易協議，但若道奇決定釋出這位33歲強打外野手，皇家有望成為最積極的買家之一。球迷也將密切關注赫南德茲是否會在休季期間轉戰新東家，開啟生涯新篇章。