凱撒飯店連鎖旗下「趣淘漫旅台南」推出年度重磅優惠「年末慶典瘋狂雙12」，趣淘漫旅台南表示，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價，雙人入住豪華景觀客房每晚1212元、四人房2424元，等於每人只要606元。活動自12月9日中午12點起開搶，將於今（11）日12點正式截止。

凱撒飯店連鎖「趣淘漫旅台南」位於西拉雅國家風景區、座落於全台最大水庫園區曾文水庫旁，憑藉多元設施與自然環境，被旅客稱為「冒險飯店」與「尖叫飯店」。館內擁有戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場、親子休憩空間「趣淘星球」、台南特色餐飲，並提供貼心的高鐵免費接駁服務，今年更成為唯一獲2025年旅宿大賞「定點深度玩大獎」與「票選人氣王大獎」雙獎肯定的飯店。

▲凱撒趣淘漫旅台南為台灣第一間主打冒險的飯店。（圖／ 凱撒趣淘漫旅-台南提供）
身分證有2個1或2個2  享有每晚1212元

「趣淘漫旅台南」提到，本次雙12專案推出超狂優惠，只要西元、民國生日、身份證字號內有2個1或2個2，即可享指定日專案優惠價，雙人入住豪華景觀客房每晚1212元、四人房2424元，等於每人只要606元。12月9日中午12點起，將在官網限時72小時開放搶訂。

12月最熱門 優惠日期已被預訂8成滿

「趣淘漫旅台南」表示，此優惠的確受到顧客喜愛，12月因為日期近、確認手上的休假就能馬上出發，所以活動上線後接近8成優惠日期就已額滿，這兩天系統也已陸續核對未付訂金訂單並釋出房間，總括來看，目前12月至隔年3月，每個月均尚有10天以上的優惠日可供選擇和預訂。

「趣淘漫旅台南」更提到，寒假期間也有參加此波優惠，只需小假日加價（每房1500元），同樣是用比平常更優惠的價格入住，活動到明（12）日中午12:00，可以把握最後一天的時間搶訂。

越捷航空也有雙12優惠  零元機票開賣

出國旅遊也有雙12優惠，越捷航空將於明（12）日推出百萬張零元機票，單日祭出高達100%機票折扣，明（12）日當日 01:00 至 24:00，只要預訂越捷 Eco經濟艙機票並輸入優惠碼 「THANKS」，即可享有票價（不含稅金與附加費）全額折抵。優惠適用於 2026 年 1 月 5 日至 12 月 31 日 （各航線之適用、不適用日期有所差異，詳情請見官網） 期間出發的航班，旅客可透過越捷航空官網或官方APP 完成訂位，優惠涵蓋越捷全航網。台灣旅客可自台北、台中、高雄直飛河內、胡志明市與富國島等越南人氣目的地。

▲越捷航空宣布推出「0元機票」優惠，今天為活動最後一天。（圖／越捷航空提供）
