美國聯準會（Fed）降息，使得美股歡欣喜漲，台股今（11）日先開低，小跌15.5點，報28385.23點，但指數隨即狂飆，衝上28568.02點，再次寫下新高；台積電開紅盤，且再度上演「秒填息」行情，上漲5元，報1510元。不同於大盤先開低，上櫃指數一開盤就表現佳，漲0.34點報265.01點。權值股多數也跟著開漲，台積電漲5元，報1510元；鴻海上漲0.5元，報234元；台達電上漲2元，報970元；廣達上漲2.5元，報295元；聯發科則下跌15元，報1445元；富邦金上漲0.5元，報95.7元。美股道瓊工業指數收盤上揚497.46點或1.05%，收報48057.75點；標普500指數上漲46.17點或0.67%，收在6886.68點，逼近歷史新高；那斯達克指數上揚77.66點或0.33%，收23654.16點；費城半導體指數揚升94.98點或1.29%，收7467.49點。聯準會今日宣布將基準利率下調1碼至 3.5% 至 3.75% 區間，為今年以來第三次降息，不過，聯準會暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息，主席鮑爾在會後表示，近期的政策調整已使利率落在中性水準的合理範圍內，聯準會將根據後續經濟數據決定是否需要採取更多行動。不過，聯準會昨日以9比3的投票結果下調利率，但由於在優先事項上存在分歧，同時也暗示未來進一步降息的道路將更加艱難。這次降息也引發投資人對未來政策走向的擔憂，有三名委員投下反對票，這是自2019年9月以來首次出現這種情況。儘管成員對利率走向存在相當大的分歧，聯邦公開市場委員會的「點陣圖」顯示，2026年和2027年分別會再降息一次。不過市場押注Fed會進一步降息，芝加哥商品交易所（CME）的Fedwatch工具顯示，聯邦基金期貨市場反映出聯準會明年再降息兩次的機率超過77%。此外，聯準會計劃很快開始購買短期國債，美國央行將自12月12日開始每月買進約 400億美元的短債。鮑爾預計，初期的短債購買規模將在第一個月達到400億美元，並可能在「接下來幾個月保持較高水準」，以緩解預計的短期貨幣市場壓力。之後，購買規模預計將下降，具體節奏將取決於市場狀況。同時，華爾街日報指出，美國總統川普已準備展開下一任聯準會主席的最後一輪面談，包括前理事華許（Kevin Warsh）與白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）都在名單之列。鮑爾任期將於明年屆滿，接任人選的討論備受市場關注。