我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜今（11）日召集朝野協商，但這是韓國瑜上任以來，第一次一早9點就召集協商，而同一時間，司法法制委員會安排初審《立法院公費助理任用法》草案，民進黨質疑，韓國瑜刻意護航立法院秘書長周萬來，讓周萬來可以請假，不用到委員會備詢。不過韓國瑜回應，這都是誤會，沒有什麼刻意。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱在協商一開始就先抗議，批韓國瑜昨晚才突然發出協商通知，但與今天的司法法制委員會開會時間衝堂，他想找韓國瑜協調卻找不到人，造成今天許多黨團幹部都要來協商，也無法再去其他委員會質詢。國民黨立院黨團書記長羅智強說，早睡早起身體好，早點開會有什麼不對？何況今天要協商的議題很多。周萬來解釋，院長召集朝野協商時間，一向由院長與議事處長安排，他從不介入，至於朝野協商，過去本來就只有黨團幹部可以參與，其他委員不一定要參與，仍可到其他委員會質詢。韓國瑜則回應，一大早開會是因為議程很多，所以想早點開會，沒有什麼陰謀，沒有什麼好刻意逃避的，希望朝野協商，大家要有互信。最後是由民進黨團總召柯建銘打圓場，韓國瑜雖然話講得很漂亮，但就是逃避，沒什麼好講的，但鍾佳濱適時抗議，也應該予以尊重，但大家就開始協商吧！稍後協商開始，韓國瑜詢問，有沒有意見，他還特別點名，「柯總召，你沒有跟我回應啊。」柯也大聲回應「沒有意見」，還補了一句，「簡潔、宏亮」。