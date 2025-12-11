我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（中）與五月天阿信（右1）合作周渝民、吳建豪、言承旭，推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂BinMusic YouTube）

周杰倫欽點林書豪唱功滿分！結局笑翻粉

▲▼林書豪（左）大唱〈恆星不忘Forever Forever〉，周杰倫幽默給予高評價，笑翻粉絲。（圖／翻攝自林書豪IG＠jlin7）

F3+2！周杰倫與五月天阿信合作「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，本月5日推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，限定組合「F5」話題十足，堪稱是樂壇世紀聯動，沒想到，周杰倫球星好友林書豪昨（10）日於社群IG曬出演唱該曲片段，不僅同框吳建豪、還引來周杰倫現身給予評價，「我給你十分，你十分有勇氣！」互動逗樂眾人。〈恆星不忘Forever Forever〉一釋出掀起滿滿回憶殺，重量級全新組合令人驚喜不已，朗朗上口的旋律就連林書豪也愛不釋手，他先前轉發MV笑喊：「粉絲一直不停地在問我，所以我簡單說一下。我最近比較忙，雖然他們很想要我一起唱這首歌，我真的太忙，下次了兄弟！」預告將會開金口。到了昨日，林書豪真的於社群IG分享清唱影片，問起一旁的吳建豪評價，吳建豪先是禮貌地給出9分，爾後林書豪逼問真心話，對方臉色頓時尷尬，默默地飄出：「2分」，讓林書豪忍不住爆粗口，2人同時大笑，事後周杰倫也現身留言區為他打分數，「我給你十分，你十分有勇氣」神回覆笑翻。貼文一曝光，吸引許多粉絲朝聖，撞見周杰倫、林書豪之間的互動會心一笑，林書豪甚至大言不慚，「雖然我唱得很厲害，可是我是剛起床，你們小心，我還能更好的表現」，吳建豪也隨即笑喊：「好啦好啦一百分」，使不少歌迷欣喜彼此間情感如此好，十分期待「F5」組合能夠在演唱會上合體。