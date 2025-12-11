我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市消防局某消防分隊爆出醜聞！一名20多歲的替代役男於上月底尾隨女同事潛入女廁，並持手機偷拍女同事如廁的畫面，遭到對方抓包並報警。更誇張的是，警方獲報到場後，不僅發現其手機有存有不雅影像，就連住處的硬碟內也藏有多部偷拍消防分隊女同事以及女義消的不雅影像。役男被逮後坦承犯案，全案依妨害性隱私罪移送台北地檢署偵辦。據《鏡週刊》報導，警方接獲報案稱同事遭到於消防分隊隊部女廁遭偷拍，且犯案的竟然是一名20多歲的替代役男。有知情人士指出，該役男去（2024年）底便會尾隨女同事進入女廁，再從隔間廁所拿手機從上往下拍。警方獲報到場後，立即查看役男手機，發現手機內存有不雅影片，當場將其逮捕並將手機查扣，另於住處搜索發現硬碟及雲端硬碟內藏有10多部影片，且受害者多為消防分隊女同事、女義消。對此，台北市消防局表示，外勤分隊近期發生替代役男涉嫌偷拍案件，單位在接獲通報後，已依程序於第一時間通報並移送警方偵辦。消防局強調，消防體系屬高度紀律組織，對任何違反紀律、涉及性騷擾、偷拍或侵害女性隱私的行為均採零容忍立場。事發後，局內也同步啟動場域安全檢視，並加強性平及隱私安全相關宣導，確保女性同仁與志工權益、安全，避免類似事件再度發生。