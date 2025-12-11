我是廣告 請繼續往下閱讀

乾杯公告11月自結合併營收3.92億元，年增11.71%，續創同期新高；累計前11月合併營收41.87億元，年增2.54%，寫下同期次高。本月營收成長主因為台灣餐飲展店效益持續發酵，以及外販業務強勁挹注，並在多重利多助攻下，繳出「淡月不淡」亮眼表現。乾杯集團表示，11月台灣餐飲事業受惠氣候降溫帶動火鍋需求攀升，加上政府普發萬元刺激消費，同時集團推出「感謝祭活動」成功吸引逾四萬名會員參與，三重助攻有效推升客流，使傳統淡月業績仍能接近母親節旺季水準。海外事業亦同步繳出佳績。英國事業單月營收首次突破千萬元，11月表現亮眼，受益於品牌知名度持續擴散，並搭上倫敦聖誕檔期啟動，吸引大量本地客與觀光客湧入，餐飲需求同步放大，預期強勁動能將延續至聖誕節前。展望12月，今年聖誕節適逢行憲紀念日國定假日，節慶假期天數較去年增加，集團看好聚餐需求攀升，旗下餐飲品牌推出冬季菜單、聖誕套餐及跨年營運延長方案，積極掌握節慶商機。景觀餐廳「和牛47」聖誕跨年晚間餐期已達9成滿，跨年場次即將售罄，顯示高端消費力道強勁。同時，乾杯分享，全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」亦將於12月21日開幕迎賓，以390元起的親民價格切入市場，為集團營運注入新動能。