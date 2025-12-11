我是廣告 請繼續往下閱讀

向來被視為大聯盟「邪惡帝國」、花錢不手軟的紐約洋基，今年冬天似乎轉性了？面對外界質疑休賽季補強靜悄悄，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）在冬季會議最後一天坦承，球隊的財力並非無底洞，無法像開「空白支票」一樣隨意揮霍，並暗示在現有的鉅額薪資結構下，每一筆開銷都必須精打細算。「每件事都會累加，每一分錢都很重要。」凱許曼在接受《紐約每日新聞》訪問時表示：「我們是一個積極進取的球團，但在積極的同時，我們身上已經背負了一些非常巨大的合約承諾。這類合約越多，對其他領域的影響就越大，所有事情都是環環相扣的。」凱許曼進一步解釋，雖然球隊老闆多年來展現了對贏球的巨大承諾與投入，但這並不代表球隊擁有一本可以無限填寫金額的「空白支票簿」。這番話被解讀為洋基在經過2025年高達3.24億美元的豪華稅薪資總額後，財務操作已面臨瓶頸。凱許曼坦言，他知道這種「哭窮」的言論肯定不討球迷喜歡。「球迷並不在乎這些細節，但他們只想要他們想要的。最終，我們雙方的目標是一致的，就是擁有一支能累積勝場、殺進季後賽並奪冠的球隊。但在冬季這種瘋狂的氛圍下，大家總認為要『不計代價』，但現實是，代價真的很重要。」凱許曼的言論也呼應洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）在11月底的說法，當時史坦布瑞納曾公開表示，希望球隊在2026年能降低薪資總額。洋基隊在本次冬季會議期間並未增添任何新戰力。截至目前為止，他們這個休賽季的操作相對冷清，僅以一年2202.5萬美元的合格報價簽回外野手葛里沙姆（Trent Grisham），以及用一年250萬美元合約找回後援投手雅布洛（Ryan Yarbrough）。針對補強進度緩慢，凱許曼坦言無奈，「我們一直保持接觸，試圖促成一些事情，但目前為止很艱難。」凱許曼抱怨道：「我不喜歡對方向我們提出的報價要求，我想對方大概也不喜歡我想從他們身上挖走的東西。不過，確實還有一些對話正在進行，可能會在未來某個時間點開花結果。」