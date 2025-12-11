我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電今（11）日進行第二季現金股利除息，再度上演「秒填息」大戲，開盤小漲5元，但早盤隨即大漲攻上1515元，以公告每股現金股利5元來估算，預計將發1296億元股利，預計近185萬名股東「笑開懷」，將於明年1月8日領取股息。根據10月最新統計，台積電董事長魏哲家持有7217張台積電股票，此次除息約可領3608.5萬元，而創辦人張忠謀在2018年退休前持股12.5萬張，若未處分，本次除息可領6.25億元，隨著台積電股利調高，明年魏哲家與張忠謀一年股利分別上看1.9億元、30億元。台積電今日除息，此次除息每股將配發5元，預計明年1月8日發放入帳，證交所昨日也公布除息影響加權股價指數，總計台積電此次除息發行市值將減少約1297億元，影響加權指數蒸發約40.26點。回顧近期台積電除息表現，自2023年6月以來的10次季配息中，有9次當天就完成填息，今年6月的除息則因市場震盪，直至第10個交易日才達陣填息。依除息日計算，今年股東總計領取19元的現金股利；而自2026年開始，台積電每季除息6元將成為低標，等於明年全年現金股利將不低於24元。市場也關注台積電下一次除息進程，台積電日前董事會核准配發今年第三季每股現金股利6元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日，將於2026年4月9日發放。另一方面，美股台積電ADR今日收盤也表現亮眼，大漲2.22%，收在310.14美元（約新台幣9641.32元）。