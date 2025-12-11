我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國會助理連署，要求陳玉珍撤回提案。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.11）

▲國會助理連署，要求陳玉珍撤回提案，民進黨立委前來支持。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.11）

▲陳秀寳支持國會助理連署。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.11）

▲陳昭姿挺國會助理連署。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.11）

▲陳昭姿挺國會助理連署。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.11）

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論，國會助理9日發起連署，呼籲陳玉珍及立委撤回提案，截至今（11）日為止，已有300多名國會助理參與連署，連署發起人上午在立法院紅樓3樓公開邀請朝野立委一同連署，民進黨立法院黨團前來力挺。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，黨團用實際的行動證明，「我們與國會助理同在」；前來簽署的民眾黨立委陳昭姿也透露，她的辦公室助理也已簽署連署。連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞指出，國會助理與立委長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對這次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案立委聽見助理的怒吼，立即撤回提案。鍾佳濱上午率隊前往連署，截至目前為止，包含鍾佳濱、陳秀寳、范雲、沈伯洋、張雅琳、林月琴、陳培瑜、陳昭姿等人均簽下連署。鍾佳濱表示，在立法院工作的國會助理，本來應是協助立委制定福國利民法案的工作，但沒想到在今天，有國會助理主動發起連署，為了要捍衛其工作權，被迫挺身而出，甚至要面對雇用他們協助立法工作的老闆們，來對抗這些自肥的立法委員、潛藏有貪污助理費意圖的立委。鍾佳濱提到，國會助理制度，是民主國家、民主議會，逐漸建立起來，它如同立法院其他的重要的常規慣例，包括立法院職權行使法、立法委員行為法、議事規則、國會助理制度等，都是構成國會能保障人民權益行使工作的地方，「很遺憾，國會助理必須自己挺身而出，來捍衛其工作權益」。鍾佳濱說，民進黨團在過去剛出社會，很多人選擇國會助理當成第一份工作，現在有機會被人民託付，在這裡成為立委，「同樣仰仗國會助理來支持我們，繼續完成人民託付的工作，所以我們今天義無反顧的站出來」。鍾佳濱說，立委不能修法侵犯人民的工作權益，更遑論立委不能為了其潛藏的貪污意圖而修法，因此黨團用實際的行動來證明，「我們與國會助理同在」；他強調，民進黨以及黨團的成員，全力來支持保障國會助理的工作權，「我們支持更健全、更透明的國會助理制度，因此今天司法法制委員會要排審的，就是《公費助理任用法》，希望透過這樣的正面的行動，去抵抗其有貪污意圖的立法委員，訂出自肥的法案」。陳秀寳則說，很多國會助理都比立法委員還資深，在立院待的時間、在立院服務的時間、接觸的時間，都比立委還久，對整個制度、國會、議事的運作，都是立委很重要的得力助手，也是最親密、最重要的作戰的夥伴。陳秀寳提到，對於助理的權益、維護制度，立委責無旁貸地替他們爭取，她也鼓勵她的助理們，一定要勇敢站出來，「這是你們的權益，若是你們不為自己發聲，還有誰能為你們努力？」她強調，立委不該為了私心，破壞制度。陳昭姿則說，每位委員都有權利，提出他們認為適當的法案，但每一位認為權益受到影響者，也有權為其發聲，因此她辦公室同仁都簽署連署單。陳玉珍提案修正地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例、立法院組織法部分條文，規定立委每人得置助理若干人，由委員聘用，其健檢、文康活動及依勞基法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷等，草案已在5日立法院會付委審查。