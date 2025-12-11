我是廣告 請繼續往下閱讀

以〈運轉人生〉走紅的歌手邱軍，去年12月27日肇事撞傷李姓計程車司機後逃逸，導致對方傷重不治，而他在事發2天後才到案說明，遭檢方依過失致死、公共危險等罪起訴，並在多月後以20萬元交保。如今，邱軍的律師以擔心「媒體公審」引發社會情緒、恐影響審判公正為由，提出兩項理由，聲請本案不採國民法官審理。不過，法院認為，相關新聞仍有大量客觀報導，屬新聞自由範疇，且國民法官制度本具公共參與意義，最終裁定駁回聲請。回顧邱軍酒駕案，他在去年12月27日凌晨0點至4點間，和友人在基隆市某餐酒館聚會，喝了生啤酒及小米酒後，凌晨4時16分開車經過信一路時，撞上在路邊等排班的計程車司機李姓男子、陳姓男子。邱軍當時並未下車察看，直接開車離開，直到12月29日才到案說明，當時已測不出酒精濃度，員警只能透過調查餐廳監視器來確定邱軍有飲酒，1月7日法院才裁定邱軍收押，5月5日基隆地院才召開移審羈押庭，裁定邱軍20萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。為避免遭到「媒體公審」引發公眾情緒，進而影響審判公正，邱軍的律師特向基隆地院聲請，不採國民法官審理。律師指出，邱軍因是公眾人物，長期遭媒體以誇張、不實內容報導，案發後仍工作也被批「冷血」，恐使國民法官受輿論影響、難以公正審理。其二，律師表示，邱軍已全面認罪，對指控事實毫無爭議，僅剩量刑需討論；既然證據明確、案情單純，便無啟動國民法官審理的必要。不過，法官指出，媒體在民主制度中被視為繼行政、立法、司法之外的「第四權」，而本案相關新聞也包含中立、客觀的事實報導，符合國民參與審判的制度精神。法官強調，在國民法官審理程序中，職業法官會掌握法律判準、引導正確審判原則，確保審判公正，因此裁定駁回聲請。